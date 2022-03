Luftverkehr FOTO: Julian Stratenschulte Hamburg Märzferien starten: Airport Hamburg rechnet mit Reisewelle Von dpa | 03.03.2022, 10:41 Uhr | Update vor 12 Min.

Der Hamburger Flughafen erwartet mit Beginn der Märzferien an diesem Samstag die erste Reisewelle des Jahres. Es sei davon auszugehen, dass es an einzelnen Tagen bis zu 30 000 an- und abreisende Fluggäste gebe, teilte der Airport am Donnerstag mit. Das entspreche im Wochendurchschnitt bis zu 58 Prozent der Passagierzahlen im Vor-Corona-Jahr 2019. Zum Wochenende steigt die Anzahl der Flüge den Angaben zufolge von rund 85 Starts und 85 Landungen auf fast 120 Starts und 120 Landungen pro Tag. Insgesamt steuerten rund 40 Airlines etwa 90 Ziele direkt ab Hamburg an.