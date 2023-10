„Hier wachsen Datteln, Aprikosen, Oliven, Mandeln, Feigen, Trauben und Granatäpfel“, zählt Moulay auf, nur das Wort „Maulbeerbaum“ will ihm partout nicht stolperfrei über die Lippen kommen. Macht aber nichts: Mit schallendem Gelächter untermalt er seine gelegentlichen putzigen Abstecher ins Deutsche und empfängt dafür zu recht Lob und Beifall seiner Gäste. Der quirlige Berber führt uns durch die Oase von Tinerhir. Eine der größten im Süden Marokkos und eine der schönsten dazu: Das dunkelgrüne Band von Abertausenden Dattelpalmenwipfeln kontrastiert ausgesprochen malerisch mit den rostroten schroffen Felsen in seinem Rücken.

Die Oase von Tinerhir liegt nicht nur sehr malerisch; sie versorgt auch die ganze Stadt mit Obst, Gemüse und Getreide.

Schon die puren statistischen Daten nötigen Respekt ab – die Oase ist 24 Kilometer lang und versorgt 30.000 Familien mit Obst, Gemüse, Getreide, Tee, Gewürzen sowie Holz und Palmwedeln als Bau- und Brennstoff. Doch wie sich das konkret gestaltet, mit welch Fleiß und Erfindungsreichtum die Bauern jeden Tropfen Wasser nutzen, um dem extremen Umfeld ihre Lebensgrundlagen abzuringen, bringt uns immer wieder zum Staunen.

Oasen-Flair

Nur einmal trübt sich Moulays blendende Laune auf diesem ebenso lehrreichen wie amüsanten Spaziergang. Als wir am Wegrand auf teils verrottete, teils abgefackelte Palmstämme stoßen, erzählt er von der mysteriösen Krankheit, die Bäume in ganz Nordafrika befallen und auch um Tinerhir keinen Bogen gemacht habe. Eine echte Katastrophe, „denn für uns ist die Dattel so lebenswichtig wie für Euch Europäer Kartoffeln oder Brot.“ Und um Allah zu beschwören, den Fluch zu bannen, hebt er plötzlich die Hände und spricht magische Formeln in den wolkenlosen Himmel. Sein Glaube wird Berge versetzen, so hoffen wir. „Inschallah!“

Schluchten-Zauber

Zauber – diesmal für die Augen – ist im Spiel, wenn es um den Fluss Todra geht, der übrigens das Oasenwunder erst möglich macht. Er entspringt im Hohen Atlas und sprudelt in großen Schleifen durch imposante Berge, die sich kurz vor Tinerhir dramatisch verengen. Hier fallen die 300 Meter hohen Steilwände beinahe senkrecht ab, der schmalste Durchgang misst gerade mal 10 Meter. Eine umwerfende Landschaft, in der hartgesottene Individualisten sogar übernachten können – zwei einfache Hotels machen´s möglich.

Die Todra-Schlucht mit ihren 300 Meter hohen Steilwänden ist eine der spektakulären Naturkulissen Südmarokkos.

Nur 20 Kilometer weiter lockt schon die nächste spektakuläre Schlucht. Diesmal ist es der Dades, der sich ein grandioses, wild zerklüftetes Flussbett durch steinerne Märchenkulissen gefräst hat. Auch hier sprenkeln Oasenfelder mit saftigem Grün und Obstbäume mit pastellfarbenen Blüten leuchtende Tupfer ins nackte Braun der Berge. Und für gesteigerten optischen Reiz sorgen prächtige Kasbahs und dekorative Kasbah-Ruinen, deren eingefallene Türme wie Zahnstummel gen Himmel ragen.

Kasbah-Träume

In den nächsten Tagen werden diese für den Süden Marokkos so typischen Lehmbauten ständiger Begleiter sein. Allein im Dades-Tal soll es tausend Kasbahs geben. Auch wenn diese Zahl eher des touristischen Slogans wegen publiziert wird und auch typologisch längst nicht alles Kasbah ist, was für Mitteleuropäer wie Kasbah aussieht, wir haben längst aufgehört zu zählen, was da links und rechts an Flussufern oder Berghängen lehmfarben emporwächst und genau jene unglaubliche Exotik entfaltet, die man von Marokko erhofft.

Wer ist die schönste Kasbah im ganzen Land? Amridil hat gute Karten auf einen Spitzenplatz.

Majoub, unser stets freundlicher, umsichtiger und allwissender Fahrer, setzt noch einen drauf. Er kennt auch Perlen abseits der touristischen Trampelpfade und führt uns so zum Beispiel zum behutsam renovierten Kasbah-Schmuckstück von Amridil in der Oase Skouna und dem nicht minder trutzigen Bauwerk von Tifoultoute in Ouarzazate. Hauptattraktion dieses Wirtschafts- und Tourismuszentrums ist – natürlich wieder eine Kasbah. Der wuchtige und verschachtelte Wohnburg-Komplex von Taourirt war einst Residenz des berühmt-berüchtigten Berberfürsten El Glaoui. Dieser kontrollierte alle Pass-Straßen, unterwarf rücksichtslos andere Berber-Klans, zwang Oasenbauern zu Tributen und etablierte ein Feudalreich, das bis 1956 bestand. Dann brach ein geplanter Sturz des Sultans den bis dato allmächtigen Glaoui das Genick – und ihr gesamter Besitz wurde enteignet.

Ait Benhaddou

Ein weiterer Höhepunkt jeder Südmarokko-Reise liegt eine halbe Stunde nördlich von Ouarzazate: Ait Benhaddou – das berühmteste aller hiesigen Stampflehmdörfer, das mit seinen Türmen, Zinnen und schießschartengroßen Fensteröffnungen wirkt wie eine uneinnehmbare Festung und seit 1987 zum UNESCO-Welterbe gehört. Schon die Lage ist überaus malerisch. In der Ferne verschmelzen die schneebedeckten Viertausender des Hohen Atlas mit dem blassblauen Himmel. Davor eine surreale Ödnis, in die sich das rotbraune Dorf, umgeben von Obstgärten und kleinen Feldern, so harmonisch an den steilen Hang schmiegt, als sei es von Natur aus entstanden. Kein Wunder, dass Ait Benhaddou mit diesem Flair vor vielen Jahren schon ins Fadenkreuz einer speziellen Industrie geriet. Hollywood drehte schier durch vor Begeisterung und – ungeachtet extremer klimatischer Bedingungen und heftiger logistischer Probleme – einen Monumentalschinken nach dem anderen.

Der alte Youssuf war bei jedem am Set dabei. Er zählt wie aus der Pistole geschossen auf: 1961 „Lawrence von Arabien“, womit für Omar Sharif die internationale Karriere begann. Ein Jahr später „Sodom und Gomorrha“ unter der Regie von Robert Aldrich. Martin Scorsese drehte hier 1988 Szenen des umstrittenen Films „Die letzte Versuchung“. Steven Spielberg ließ für „Die Jagd nach dem Juwel vom Nil“ Michael Douglas mit einem Jet durch ein riesiges Tor düsen, das täuschend echt vor die originale Kulisse gebaut wurde. Und natürlich erinnert sich der alte Mann noch bestens an den Sklavenmarkt und jene Kampfszenen aus „Gladiator“, als Protagonist Russell Crowe erstmals in die Arena muss – zum Kampf auf Leben und Tod.

Einreise: Für einen Aufenthalt bis zu drei Monaten genügt der Reisepass, der vom Tag der Einreise an noch mindestens weitere sechs Monate gültig sein muss. Für Teilnehmer an einer organisierten Gruppenreise genügt der Personalausweis, allerdings wird bei Polizeikontrollen im Land fast immer der Reisepass verlangt – man sollte dieses Dokument daher auf jeden Fall mitführen. Beste Reisezeit: Im Herbst und Frühling sind die Temperaturen in Südmarokko am erträglichsten, abends und morgens kann es allerdings empfindlich kalt werden. Warme Kleidung, feste Schuhe und Sonnenschutz gehören auf jeden Fall ins Reisegepäck.