Lutherausstellung als „Escape Room" in Wittenberg Von dpa | 23.06.2022, 16:45 Uhr

Zusammen in Teams die Welt des Martin Luther kennenlernen - das ist ab Freitag in einer Ausstellung in Wittenberg möglich. Das Besondere: Die Besucher können verschiedene „Escape Rooms“ durchstreifen.