Luftverkehr Foto: Julia Cebella/dpa/Symbolbild up-down up-down Luftverkehr Lübecker Flughafen mit mehr touristischen Zielen Von dpa | 28.03.2023, 10:15 Uhr

Durch die Pandemie hat sich der Flugplan am Lübecker Flughafen verändert. Statt an Geschäftsreisende richtet sich das Angebot nun mehr an Touristen.