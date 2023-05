Unbearbeiteter Opal Foto: Michelle Ostwald/dpa up-down up-down Mehr als ein Souvenir Land der Opale: Australiens begehrter National-Edelstein Von dpa | 31.05.2023, 12:10 Uhr

Aborigines nennen ihn „Regenbogenstein“, heute ist er National-Edelstein und eines der beliebtesten Souvenirs aus Australien: der Opal. Was ist so faszinierend an dem funkelnden Mineral?