ARCHIV - Expeditions-Kreuzfahrten finden oftmals mit kleineren Schiffen statt. Entsprechend höher sind hierfür auch die Preise. Eine Frage des Preises Kreuzfahrtschiffe: Zunehmend riesig oder exklusiver

Allesamt an Bord: In See stechen mit einem Kreuzffahrtschiff wird auch in Zukunft viele Menschen locken. Sowohl große als auch kleine Schiffe hätten dabei ihren Reiz. Und ihren Preis...