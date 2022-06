Bosporus-Brücke, Fernsehturm und die neue, imposante Çamlica-Moschee links, Topkapi-Palast und die Altstadt mit ihren unzähligen Minaretten rechts und dazwischen das satte Blau des Bosporus. Istanbul, die türkische Millionenmetropole, liegt mir zu Füßen, als ich auf den Balkon meiner Kabine auf Deck 14 trete. Möwen ziehen kreischend auf Augenhöhe ihre Kreise, während unter mir kleine Ausflugsboote und Fähren vorbeigleiten. Obwohl ich mir ganz sicher war, dass Kreuzfahrten nichts für mich sind, zaubert dieser Moment ein erstes zufriedenes Lächeln auf mein Gesicht.

Der neue Galataport in Istanbul liegt Tür an Tür mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Foto: Jessica Weiser Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert Diese Postkartenidylle ist ein gelungener Einstand und entschädigt gleichzeitig für den höllischen Verkehr, der dafür gesorgt hat, dass der Bus vom Flughafen mit ordentlich Verspätung am Galataport und an der Costa Venezia eintrifft. Aber halb so wild, auslaufen wird das Schiff an diesem Abend ohnehin nicht. Das gehört zum neuen Konzept der italienischen Reederei Costa Crociere: Zweitägige Aufenthalte in Istanbul und Kusadai sowie besondere Ausflugsangebote sollen Kreuzfahrtfans und Neukunden begeistern. So sind zum Beispiel mehrtägige Ausflüge nach Kappadokien und zu den Thermalquellen von Pamukkale buchbar. Zukünftig sollen auch noch nächtliche Konzerte im antiken römischen Amphitheater von Ephesos das Angebot ergänzen. „Jeder Hafen hat seinen Reiz“ Giulio Valestra Kapitän der Costa Venezia Ein neuer Heimathafen für die Costa Venezia Dass es diese Reise gibt, ist ein Resultat der Corona-Pandemie. Eigentlich sollte die Anfang 2019 in Dienst gestellte Costa Venezia den asiatischen Markt erobern. Doch Covid machte Costa einen Strich durch die Rechnung, und so bekam die Venezia einen neuen Heimathafen: den Galataport in Istanbul, der zentral am Zusammenfluss von Goldenem Horn und Bosporus liegt. Von hier aus wird die „wundervolle Lady“, wie Kapitän Giulio Valestra „sein“ Schiff liebevoll nennt, künftig in See stechen. „Die Routen sind dabei so geplant, dass die Passagiere eine tolle Reise erleben, aber gleichzeitig der Treibstoffverbrauch so gering wie möglich gehalten wird“, erklärt der 49-Jährige. Und so geht es in den nächsten acht Tagen nach Kreta und Rhodos sowie in die türkische Küstenstadt Kusadasi. Auf Letztere freut sich Valestra sehr: „Als ich vor 30 Jahren das erste Mal zur See gefahren bin, haben wir Kusadasi angesteuert“, erinnert sich der Valestra. Einen Lieblingshafen hat er auf der Route trotzdem nicht. „Jeder Hafen hat seinen Reiz“, sagt er diplomatisch. Stimmungsvoll: Den Sonnenuntergang genießt man auf Deck 5. Foto: Jessica Weiser Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aber lässt sich dieser Reiz erleben, wenn man nur wenig Zeit hat? An jedem dieser Orte könnte ich einen ganzen Urlaub verbringen. Bleibt da Zeit für Land, Leute und Entspannung? Ich bin skeptisch, doch tatsächlich stellt sich Letztere – so klischeehaft es klingt – das erste Mal beim Auspacken des Koffers ein. Ich bin angekommen und muss mir eine Woche lang um nichts Gedanken machen. Außer vielleicht darum, mir den Weg zum Restaurant, das sich auf Deck 3 des 324 Meter langen Schiffes befindet, zu merken. Kapitän Valestra und die 1200 Crewmitglieder kümmern sich um den Rest. Und wie sieht es beim Thema Land und Leute aus? Istanbul im Schnelldurchlauf Nachdem in den vergangenen zwei Jahren Landgänge ausfallen mussten oder nur in sogenannten Bubbles stattfanden, hat man nun wieder alle Möglichkeiten. Entweder macht man sich auf eigene Faust auf den Weg, oder aber man bucht einen geführten Landausflug. Das erweist sich für mich aus zwei Gründen als gute Idee. Zum einen muss ich mir keine Gedanken um die Zeit machen, und zum anderen lerne ich von den Guides innerhalb kürzester Zeit noch eine ganze Menge. So treffe ich auf Anil Çiftçi, der seit 38 Jahren Touristen durch Istanbul begleitet. Weil die Zeit knapp ist, nutzt er die Busfahrt zur Sultan-Ahmed-Moschee, besser bekannt als Blaue Moschee, für einen kurzen Einblick in die bewegte Geschichte der Metropole. „Istanbul kann sich damit rühmen, die Hauptstadt gleich dreier Weltreiche gewesen zu sein“, erklärt Anil in perfektem Deutsch. Sowohl die Byzantiner und Römer als auch die Osmanen ließen sich hier, an der Nahtstelle zwischen Europa und Asien, nieder und hinterließen ihre Spuren. „Nach offiziellen Angaben leben heute rund 16 Millionen Menschen in der Stadt“, sagt Anil und zuckt mit den Schultern. „Wie viele es wirklich sind, vermag niemand zu sagen.“ Nach der Blauen Moschee schlendern wir vorbei am Deutschen Brunnen, einem Geschenk von Kaiser Wilhelm II. an Sultan Abdülhamid II., zum Topkapi-Palast – dem ehemaligen Wohn- und Regierungssitz der Sultane. Per Boot geht es danach über den Bosporus zum Mittagessen in den Çiragan-Palast, einen ehemaligen Sultanspalast, der heute ein Luxushotel beherbergt. Dann ein kurzer Blick in den Gewürzbasar und anschließend steht das wohl berühmteste Bauwerk Istanbuls auf dem Programm: Die Hagia Sophia wurde ab 532 n. Chr. als Kirche erbaut und war über Jahrhunderte die größte Kathedrale der Welt. Nach der Eroberung Istanbuls 1453 wurde sie in eine Moschee umgewandelt. Von 1935 bis 2020 diente sie als Museum und ist nun wieder eine Moschee. Wunderschön: Die Celsus-Bibliothek wurde zwischen 114 und 125 n. Chr. erbaut. Heute steht noch das Eingangsportal. Foto: Jessica Weiser Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert Man kann sich kaum sattsehen an der monumentalen Kuppel und der prächtigen Dekoration. Anil könnte noch so viel mehr zu diesem Bauwerk und zur Stadt erzählen, doch viel Zeit bleibt nicht. Geschichte, Genuss, Kultur und Religion im Schnelldurchlauf. Und das im wahrsten Sinne des Wortes – denn viele Wege müssen zu Fuß zurückgelegt werden. Und trotzdem war es ein spannender Tag, an dessen Ende viele Namen, Orte und besondere Momente im Gedächtnis bleiben. Unter anderem auch die Delfine, die sich wie auf Bestellung im Bosporus gezeigt haben.