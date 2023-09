Hitzewellen im Sommer, verregnete Winter und immer unberechenbareres Wetter: Der Klimawandel ist auch bei uns in Norddeutschland angekommen. Das hat Auswirkungen auf die Art, wie wir Urlaub machen. Außerdem sind Langstreckenflüge out, seit wir versuchen, nachhaltiger und klimaschonender zu leben. Die Menschen machen mehr Urlaub im eigenen Land. Wie wird sich also der Klimawandel auf den Urlaub an der Ostsee auswirken? Anna-Lisa Cohrs, Leiterin des Projekts „Urlaub fürs Meer“, hat darauf eine Antwort.

Wenn andere Regionen zu heiß werden, wird es an der Ostsee voller

Bereits in wenigen Jahrzehnten werde es auf der Welt Regionen geben, die dann viel zu heiß seien, um dort Urlaub machen zu können, sagt sie.

„Auch in Deutschland wird es immer heißer werden und die Menschen werden weiter an die Küsten fliehen wollen. Also wird es auch an der Ostsee in erster Linie voller werden. “ Anna-Lisa Cohrs Leiterin des BUND-Projekts „Urlaub fürs Meer“

Übertourismus sei inzwischen auch an der Ostsee kein Fremdwort mehr. Durch die Zunahme von Besuchern vor allem im Sommer rechnet Cohrs mit zusätzlicher Verschmutzung, mehr Emissionen, mehr Lärm, mehr Stau. „Flora und Fauna werden sich verändern“, sagt sie.

Kippt die Ostsee um?

„Wenn es wärmer wird an und in der Ostsee, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mehr von den sogenannten Todeszonen entstehen.“ Todeszonen sind Zonen im Meer, in denen kein Sauerstoff mehr im Wasser ist.

Dadurch, dass es wärmer wird und durch den Eintrag von Düngern oder anderen Chemikalien die Ostsee bereits jetzt überdüngt ist, also einen extrem hohen Wert an Nährstoffen aufweist, steigt mit der Temperatur auch das Algenwachstum. „Die sterben dann ab und der Abbau dieser toten Algen kostet viel Sauerstoff“, erklärt Cohrs. „Hier kann dann einfach nichts mehr leben, was Sauerstoff benötigt.“

Aber es könnte sogar noch extremer kommen: „Die Ostsee ist ein Binnenmeer, das einen sehr geringen Wasseraustausch hat“, sagt Cohrs. Dadurch bestehe sogar die Möglichkeit, dass sie umkippe. „Dann fängt es an zu stinken und dann haben wir hier gar keinen Tourismus mehr.“

Anna-Lisa Cohrs arbeitet beim BUND und leitet dort das Projekt „Urlaub fürs Meer“, das sich für nachhaltigen Tourismus in Schleswig-Holstein einsetzt. Foto: BUND SH Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Das sei allerdings nicht das wahrscheinlichste Szenario, so die BUND-Projektleiterin. Passieren könne es trotzdem, wenn nicht genug gegen den Klimawandel und für einen nachhaltigen Tourismus getan werde.

Nebensaisons werden interessanter

Außerdem könnten höhere Temperaturen über das Jahr auch die Nebensaisons interessanter machen für Gäste. So könne die Auslastung etwas verteilt werden. Außerdem appelliert sie an Urlauber: „Sie sollten beim Urlaub buchen ein bisschen mehr darauf achten, lokale und nachhaltige Restaurants oder Vermieter zu unterstützen, um die Region zu erhalten.“

Und auch für Vermieter hat sie einen Tipp: „Die Vermieter selber können viel machen in Sachen energetischer Sanierung, bei der Ausstattung der Unterkünfte, diese Einwegplastik-Geschenke weglassen – es sind kleine Sachen, die schon viel ausmachen.“