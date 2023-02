Zu den Olympischen Spielen reisen Foto: Peter Kneffel/dpa/dpa-tmn up-down up-down Tipps für Sportfans Kauf von Olympia-2024-Tickets genau abwägen Von dpa | 15.02.2023, 11:38 Uhr

Das olympische Feuer wird in Paris zwar erst Ende Juli kommenden Jahres entzündet. Der Ticketverkauf läuft aber schon und geht jetzt in die erste heiße Phase. Was Sie dazu wissen sollten.