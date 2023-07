So schön waren die Ferien noch nie? Und am Arbeitsplatz ist sowieso praktisch nichts los? Da wäre es eine tolle Möglichkeit, an den Urlaub spontan noch eine Woche dranzuhängen. Geht nicht? Doch - wenn Chef, Fluggesellschaft und Hotel mitspielen.

Dieses Phänomen kennt doch jeder

Die schönste Zeit des Jahres ist immer zu kurz. Gerade, wenn man sich so richtig eingelebt hat, rückt die Rückreise schon wieder mit Riesenschritten näher. Leider gilt die Faustregel: Vereinbart ist vereinbart. Und wenn die Firma sich querstellt, haben Arbeitnehmer keine Chance. Besser sieht es natürlich für Unternehmer aus - falls sie sich eine längere Abwesenheit leisten können. Jedenfalls sollte als erstes der Arbeitgeber - am besten per Telefon - um einen Zuschlag von einigen Tagen gebeten werden. Stimmt die Firma zu, sollte die neue Vereinbarung per Mail bestätigt werden. Bei Streitigkeiten hilft das.

Nächster Engpass: die Rückreise

Wer mit dem Auto oder der Bahn angereist ist, hat da selten Probleme. Bei Flugreisen kommt es darauf an. Ist die Reise individuell gebucht, ist die Hotline der Airline erster Ansprechpartner. Manchmal lohnt es sich auch, zum Flughafen zu fahren und den entsprechenden Schalter aufzusuchen. Bei Pauschalreisen sollten die Verlängerungswilligen sich an die jeweilige Reiseleitung vor Ort wenden. Wenn die sich nur alle paar Tage blicken lässt, ist auch hier eine Mail sinnvoll. Je nach Urlaubsziel sollten Urlaubsfans die Hoffnungen nicht zu hoch hängen. So heißt es bei Tui: „Wer seine Ferien in einem beliebten Hotel auf Mallorca in der Hochsaison verlängern möchte, der kann nicht davon ausgehen, dass das problemlos möglich ist.“ In der Nebensaison sieht es da deutlich besser aus.

Falls der Flug zum raren Gut wird, sollten die Gäste sich flexibel zeigen. Wenn es statt Hamburg auch Bremen sein kann oder statt Frankfurt Düsseldorf, fällt die Suche nach verfügbaren Sitzplätzen oft leichter. Das gilt sowohl dann, wenn ein Mitarbeiter des Veranstalters recherchiert, als auch beim eigenen Anruf bei der jeweiligen Hotline der Fluggesellschaft. Allerdings: Nicht alle Flüge können umgebucht werden, vor allem Billigtickets sind oft an einen bestimmten Termin gebunden. Neue Tickets schlagen dann häufig kräftig zu Buche, zumal sie in diesem Fall recht kurzfristig gekauft werden. Dann müssen Reisende genau überlegen, ob ihnen ein paar Tage Erholung mehr einen tiefen Griff ins Portemonnaie wert sind.

Neben der Rückreise müssen natürlich auch Zimmer verfügbar sein. Hier ist entweder ebenfalls die Pauschalreiseleitung zuständig, oder die Urlauber wenden sich einfach an die Rezeption. In Bettenburgen kann übrigens auch ein Umzug ins Nachbarhotel zu den begehrten weiteren Tagen vor Ort verhelfen. Aber: Die Verlängerungstage können ganz schön teuer werden. Gut ist es, wenn die Reisenden eine glatte Woche verlängern wollen. Das hängt mit den Wechselrhythmen der Häuser zusammen. Viel Aufwand also, aber auch die Veranstalter bestätigen, dass „grundsätzlich Verlängerungen möglich sind“, das funktioniere „über die Reiseleitung, das Reisebüro zu Hause oder direkt über das Hotel“.

Kosten für die Urlaubsverlängerung

Umsonst gibt es das zusätzliche Ferienvergnügen natürlich nicht. „Dem Urlauber wird der reguläre Katalogpreis für die Verlängerungsnächte berechnet“, heißt es seitens der Anbieter. Reisende müssen wissen: Diese Preise können teils erheblich von denen abweichen, die daheim im Reisebüro oder online fällig waren. Zahlen muss man - je nach Veranstalter - sofort oder erst nach der Rückkehr.

Umbuchungsgebühren, Preisdifferenzen, Kostenzuschläge - kurzfristige Urlaubsverlängerungen können teuer werden. Aber wenn der finanzielle Mehraufwand für zusätzliche Erholung sorgt...