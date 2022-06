In der Ferienzeit verreisen viele Menschen. Das muss gar nicht weit weg sein! Foto: Thomas Banneyer/dpa FOTO: Thomas Banneyer up-down up-down Ferien Juhu, endlich Ferien! Von dpa | 24.06.2022, 16:49 Uhr

In einem Bundesland geht's für Schulkinder am Montag nicht wieder zurück ins Klassenzimmer. Denn in Nordrhein-Westfalen haben am Freitag die Sommerferien angefangen! Das heißt: sechs Wochen keine Hausaufgaben, kein frühes Aufstehen und keine Prüfungen.