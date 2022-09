Volle Autobahnen Foto: dpa-infografik/dpa-tmn up-down up-down Stauprognose Jetzt sorgen Nachzügler für volle Straßen Von dpa | 15.09.2022, 04:33 Uhr

Deutschlands Autofahrer atmen auf: Die Sommerferien sind endlich in allen Bundesländern vorbei. Eine echte Stau-Entwarnung ist leider trotzdem nicht in Sicht. Am Wochenende kommt es weiter zu Reiseverkehr.