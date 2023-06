Ursprünglich ausgelöst hat der Eremit Paio den heutigen Pilger-Boom, weil er im Jahr 820 das Grab des heiligen Apostels Jakobus entdeckt hat. Jakobus zählt zu den zwölf Aposteln Jesu Christi und ist einer der bekanntesten Heiligen weltweit. Viele Städte wie Santiago de Cuba, Santiago de Chile, Santiago de los Caballeros – von „Sant Iago“, Spanisch für „Heiliger Jakob“ und noch viel mehr Kirchen tragen heute seinen Namen. Im achten Jahrhundert bauten spanische Christen dem Apostel Jakobus die Kathedrale von Santiago de Compostela und trugen seine vermeintlichen Reliquien in einem goldenen Sarkophag hinein.

Komiker Kerkeling war mehr als 600 Kilometer unterwegs

Viele Wege führen nach Santiago de Compostela. Der bekannteste Weg ist der Camino Francés. Den ist übrigens auch der bekannte Komiker Hape Kerkeling gewandert. Er war insgesamt etwas mehr als 600 Kilometer unterwegs. Der französischen Weg, der in St. Jean Pied de Port an der spanisch-französischen Grenze beginnt, geht auf die erste Hälfte des 11. Jahrhunderts zurück, ist mehr als 800 Kilometer lang und durchquert verschiedene Regionen und Klimazonen Spaniens. Aber es gibt noch etliche Alternativen: Zu den beliebtesten gehört der portugiesische Jakobsweg, der an der Kathedrale von Porto beginnt und nach 240 Kilometer an der von Santiago de Compostela endet.

Der Küstenweg beginnt in Irun und ist 850 Kilometer lang. Ähnlich wie der Camino Francés führt die Route vom Nordosten Spaniens nach Westen bis nach Santiago de Compostela, allerdings unmittelbar am Meer entlang.

Wegweiser: Überall finden Pilger auf dem Jakobsweg Hinweisschilder. Diese sind sehr hilfreich, um sich jederzeit zu orientieren und den gewünschten Weg zu wählen.

Der Camino Primitivo ist zwar nur 300 Kilometern lang, gilt aber als der anspruchsvollste aller Jakobswege. Viele Höhenmeter und ein ständiges Auf und Ab begleiten den Pilger auf dem Weg von Oviedo bis nach Santiago. Daher zählt der Weg auch zu den einsamsten Jakobswegen. Die Via de la Plata führt über die ganze Länge vom Süden Spaniens hinauf bis nach Santiago de Compostela im Nordwesten des Landes. Mit 1.000 Kilometern ist dieser Weg der längste der bekannten Jakobswege. Noch gilt die Via de la Plata als Geheimtipp.

Pilgerpass als Türöffner für kirchliche und öffentliche Herbergen

Der Pilgerpass: Den Credencial del Peregrino braucht jeder Pilger. Das Prozedere ist einfach, für 5,99 Euro oder gegen eine kleine Spende kann man den Pass im Internet bestellten. Dieses Dokument ist auch Türöffner für den Zugang zu kirchlichen und öffentlichen Pilgerherbergen. Nur gegen Vorlage des Ausweises ist man dazu berechtigt, einen der Schlafplätze gegen geringe Kosten oder eine Spende in Anspruch zu nehmen. Fußgänger müssen mindestens hundert Kilometer des „Camino“ erwandern und dabei täglich mindestens zwei Stempel sammeln, um schließlich die „Compostela“, also die schmucke Urkunde, zu erhalten. Die gibt’s dann auch kostenlos, auch für Mountainbiker, die mindestens 200 Kilometer geradelt sein müssen.

Meilenstein am Wegesrand: Die Jakobsmuschel und der gelbe Pfeil sind zwei bekannte Symbole des Jakobswegs.

439.000 Pilger durften sich im vergangenen Jahr die „Compostela“ abholen. Jeder Pilger, der in Santiago de Compostela ankommt und seinen Pilgerausweis mit den Stempeln der Herbergen vorzeigt, wird in die Statistik aufgenommen. Während in den ersten Jahren kaum mehr als hundert Pilger pro Jahr gezählt wurden, steigt die Zahl jetzt kontinuierlich und erreichte nach den Rückgängen während der Coronazeit wieder ein Rekordhoch. Die Pilgergruppe ist international. Teilnehmer aus 93 Nationen wurden bisher registriert, die meisten kommen nach Spanien aus Italien, Deutschland, USA, Portugal und Frankreich.

Urkunde wird nahe der weltbekannten Kathedrale ausgestellt

Am Ziel angekommen: Sicher hat jeder Teilnehmende seine eigene Motivation, warum er bis zu 1.000 Kilometer wandert, um sein Ziel zu erreichen, eins vereint aber alle. Schnell wird auf dem Praza do Obradoiro, dem großen Platz vor der Kathedrale, deutlich, wer hier nur Tourist ist. Die Pilger fallen angesichts der Kathedrale auf die Knie, andere recken ihre Hände zum Himmel und viele singen das „Ultrea“, das Lied der Pilger. Die Urkunde wird im Oficina de Acogida al Peregrino, das sich ganz in der Nähe der Kathedrale befindet, ausgestellt. Bis man die Pilgerurkunde jedoch endgültig in den Händen hält, können noch einige Stunden vergehen. Je nach (Jahres-)Zeit ist der Andrang an Pilgern hier nämlich trotz großzügiger Öffnungszeiten enorm und entsprechend lang sind die Warteschlangen.

Schmuckstück in der Altstadt: Die Kathedrale von Santiago de Compostela mit ihren gotischen, barocken, neoklassizistischen und romanischen Elementen.

In Santiago de Compostela gibt es allerdings viel zu sehen und auch viele Bars und Restaurants und Hotels, um die Zeit zu vertreiben oder gemütlich auszuruhen. Die Hauptstadt der Region Galicien hat knapp 100.000 Einwohner. Schmuckstück ist die Altstadt mit der prunkvollen Kathedrale, den barocken Kapellen und den vielen eindrucksvollen Museen. Die Kathedrale von Santiago de Compostela mit ihren gotischen, barocken, neoklassizistischen und romanischen Elementen ist das bekannteste Gebäude der Stadt. Der Hochaltar besitzt einen beeindruckenden vergoldeten Baldachin im Barockstil und zuweilen wird ein riesiges Weihrauchfass, der Botafumeiro, von der Decke geschwenkt.

Das Monasterio de San Martín Pinario ist ein mittelalterliches Benediktinerkloster. Es besitzt eine beeindruckende Fassade mit dorischen Säulen und aufwendigen Schnitzereien von Jesus Christus, benediktinischen Äbten, der Jungfrau Maria und dem Heiligen Martin von Tours. Heute wird es als Priesterseminar, Hotel und Studentenwohnheim genutzt. Der erste Platz, auf den die Besucher bei ihrer Ankunft in Santiago über den Französischen Weg treffen, ist der Praza Acibecheria Er war auch als Porta do Paraíso, also als Tor zum Paradies bekannt. Wer sich besonders für galizische Kultur interessiert, der besucht das Museo do Pobo Galego. Die Sammlung umfasst über 11.000 Ausstellungsstücke, darunter traditionelle Gewänder, Schmuck, Fischerboote und Druckerpressen. Ein Ruhepol ist der westlich der Altstadt gelegene Parque da Alameda. In dem Stadtpark aus dem 16. Jahrhundert gibt es viele Skulpturen, Blumenbeete und schön angelegte Pfade.

Finale am Kap

Für die ersten Pilger im 12. Jahrhundert war nach einem kurzen Aufenthalt in Santiago nach weiteren 60 Kilometern das Kap Finesterre das wirkliche Ziel, und zwar in des Wortes doppelter Bedeutung. Hier endet der Weg direkt am Atlantik und steht auch für das Ende der Welt (finis terrae). Die Pilger haben hier Muscheln als Glücksbringer gesammelt. Das Zeichen, das heute noch allen Pilgern den Weg weist. Hier steht übrigens der Kilometerstein null. Dort draußen am Leuchtturm soll der Sonnenuntergang ganz besonders schön sein.