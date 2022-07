Jakobspilgerwege in Rheinland-Pfalz und im Saarland haben großen Zulauf. Foto: Harald Tittel/dpa FOTO: Harald Tittel up-down up-down Weltpilgertag Jacobswege in Deutschland immer beliebter Von dpa | 24.07.2022, 04:34 Uhr

„Ich bin dann mal weg.“ So hat Hape Kerkeling seinen Bestseller über das Pilgern auf dem Jakobsweg in Spanien betitelt. Als Pilger kann man sich aber auch in Eifel und Pfalz oder an Mosel und Saar auf den Weg machen. Das Netz an Jakobspilgerwegen wächst.