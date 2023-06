Helmpflicht für E-Scooter in Italien Foto: Roland Weihrauch/dpa up-down up-down Helmpflicht und Nummernschild Italien will Vorschriften für E-Scooter verschärfen Von dpa | 28.06.2023, 11:34 Uhr

Nicht nur in Paris, auch in vielen Städten Italiens stören sich die Einheimischen an Touristen, die rücksichtslos auf E-Scootern unterwegs sind. Daher hat die Regierung nun strengere Vorschriften beschlossen.