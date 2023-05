Wieder hat heftiger Platzregen in Teilen Italiens für Überschwemmungen gesorgt, dieses Mal in der süditalienischen Provinz Avellino. Symbolfoto: dpa/Vigili del Fuoco up-down up-down Provinz Avellino Wieder heftige Regenfälle und Überschwemmungen in Italien – Mann von eigenem Auto getötet Von dpa | 25.05.2023, 22:01 Uhr

Nach heftigen Regenfällen ist in der süditalienischen Provinz Avellino in Kampanien ein Mann ums Leben gekommen. In Teilen der Provinz in der Nähe von Neapel hatte am Donnerstagnachmittag starker Platzregen eingesetzt.