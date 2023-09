„Wir könnten definitiv eine Zeit lang in der Natur überleben. Wir müssen nur lernen, wieder richtig zu sammeln“, ist sich Helga Pischeider sicher. Um das zu üben, geht die Kräuterexpertin mit ihren Gästen in den Masisti-Wald. Das Gebiet befindet sich in der Nähe des berühmten Campolongo-Passes in Alta Badia. Wo vor fünf Jahren ein Sturm den Großteil der Vegetation vernichtete, wächst heute neues Leben. Mit dem „Food Forest“ wurde ein bemerkenswerter „Lebensmittelproduzent“ geschaffen. Im Sortiment befinden sich leckere Beeren, Pflanzen, Heil- und Gewürzkräuter.

Brennnessel-Chips, Löwenzahnsirup oder Vogelbeer-Marmelade

Die Leidenschaft der 53-Jährigen für die Alpenflora wurde schon als Kind geweckt. Es kam zu einem Wettkampf zwischen Vater und Tochter: Wer pflückt die meisten Heidelbeeren? Tipps, wie die grünen Wunder der Natur bei der Essenszubereitung einbezogen werden können, verrät Helga unterwegs. Wer gut zugehört hat, serviert deshalb womöglich bald Brennnessel-Chips, Löwenzahnsirup oder Vogelbeer-Marmelade. Vogelbeeren etwa sind gar nicht giftig, sondern getrocknet oder gekocht saure Leckerbissen. Pischeider kennt fast 400 verschiedene Pflanzenarten.

Helga Pischeider: Die Kräuterpädagogin kennt sich mit Pflanzenarten sehr gut aus und spricht in Alta Badia gerne mit Urlaubern darüber. Foto: Kunz PR Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Zumindest musste sie so viele bei ihrer Prüfung zur Kräuterpädagogin auswendig lernen – mitsamt lateinischem Namen. Das „Best of“ der Kräuterkunde steht auch zum Nachlesen auf den Schautafeln, die am Weg verteilt aufgestellt wurden. So können Besucher auch auf eigene Faust Wildkräuter gemeinsam mit Wissen sammeln. Und wie sammelt man nun richtig? Helgas Pischeiders Regel lautet: „Der Nächste soll nicht merken, dass ich da gewesen bin.“

Sonnenaufgangswanderung mit Molkerei-Besichtigung

So viel Zurückhaltung ist auf der Bio Lüch Ruances kaum möglich, wenn sich am Buffet würzig duftender Almkäse neben Gläsern mit fein geschichteten Joghurtkreationen und hausgemachten Kuchen aufreiht. Das Schlemmen hat man sich beim „Gosté da Paur“ aber verdient: In dem ladinischen Ausdruck für „Frühstück auf dem Bauernhof“ schwingt bereits die Tradition mit – dabei bekommen Gäste Einblicke in die Landwirtschaft, von der sich die Menschen in Alta Badia über Jahrhunderte hinweg ausschließlich ernährten. Nach einer Sonnenaufgangswanderung gewährt Stefan eine Führung über den neu gebauten Hof. In der Molkerei zeigt der Ladiner, wie seine Milchprodukte – darunter Käse, Butter und Joghurt – hergestellt werden. „50 Liter Milch ergeben ungefähr fünf Kilogramm Käse“, erzählt er.

Käse aus Südtirol: Stefan präsentiert hier die Produkte der Hof-Molkerei. Foto: Kunz PR Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Die Natur vom Abfall befreien: Auszeichnung für nachhaltigen Tourismus

Statt selbstgemachten Köstlichkeiten ist es bei „Alta Badia Eco-Hiker“ der Müll, der im Fokus steht. Die geführte Wanderung zum Eingang des Naturparks Fanes-Sennes-Prags hat eine klare Mission: die Natur von Abfall zu befreien. Ausgestattet mit Handschuhen und Bio-Beuteln kommt die Gruppe nur langsam voran. Immer wieder bleiben die Wanderer stehen, bücken sich und packen ihre Fundstücke ein. Alessia Sorà begleitet die Tour und ist von der regen Beteiligung beeindruckt: „Ich finde es klasse, dass die Leute in ihrem Urlaub einen Kopf für Umweltschutz haben.“ Dazu werden Besucher in Alta Badia gezielt motiviert – eben mit Projekten wie diesen. Indem man sie an die Natur und all die anderen Reichtümer der Region heranführe, werde ein Bewusstsein für deren Schutz geschaffen, so die 36-jährige Sorà.

Nachhaltigkeit: Wer hier im Wald wandert, achtet auch auf den Umweltschutz. Foto: PR / Alta Badia Brand / Alex Moling Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Im Tourismus – der doch erst einmal mit nachhaltigen Bemühungen im Widerspruch zu stehen scheint – lege man so mehr Augenmerk auf den Erhalt von regionalen Kostbarkeiten. Für seine Fortschritte in Sachen nachhaltiger Tourismus wurde die Region übrigens vergangenen Sommer mit dem Global Sustainable Tourism Council (GSTC) ausgezeichnet – ein Anreiz zum Weitermachen. Und auch Urlauber bekommen ihren Impuls schwarz auf weiß: „Die Natur liegt in unseren Händen.“ Den Schriftzug gibt es auf den Eco-Hiker-Beuteln , die man mit nach Hause nehmen kann.