An diesem Montag im Frühjahr sollte eigentlich auch in Cherasco, malerisch auf einem Plateau am Zusammenfluss der Flüsse Stura di Demonte und Tanaro gelegen, der Frühling einziehen. Doch leider treibt der Regen die wenigen Menschen, die in der 10.000 Einwohner-Kleinstadt unterwegs sind, in den Schutz ihrer Wohnungen. Es ist nahezu menschenleer, denn nicht nur das Wetter sorgt für Unbill, auch die Tatsache, dass montags fast alle Geschäfte und Cafés geschlossen sind, dämpft Heiterkeit und Frühlingsgefühle. Es ist nicht überliefert, wie die Witterungsverhältnisse waren, als Napoleon hier übernachtete. Immerhin ist überliefert, dass er das 20 Kilometer westlich von Alba gelegene Cherasco als schönsten Ort Italiens bezeichnete. Mindestens damit hatte der kriegerische Feldherr recht - was sogar bei schlechtem Wetter auffällt. In dem vor über 750 Jahren schachbrettartig angelegten Städtchen erinnert vieles an die Entstehungsgeschichte der Stadt, die bereits zur Römerzeit als Ortschaft mit Namen Clerascum auftaucht. Zahlreiche gotische Häuserzeilen, barocke Palazzi und zwei Triumphbogen sind noch erhalten und zum Castello dei Visconti aus dem 14. Jahrhundert führt eine Platanenallee hinauf, die an warmen Frühlingstagen bei blauem Himmel und Sonnenschein sicher ganz wunderbar aussieht.

Schnecken und Schokolade

Was Süßes passt immer: Deshalb treibt es viele Touristen und Einheimische in die berühmte „Pasticceria Barbero“. Berühmt deshalb, weil 1891 der Konditor Marco Barbero den beliebten „Baci di Cherasco“ erfunden hat, der heute noch von der Familie nach alten Rezepten produziert wird. Für 12,50 Euro pro Person kann man in der hübschen Konditorei alte und moderne Schoko-Spezialitäten probieren. Wer das gesamte Schoko-Erlebnis genießen möchte, der macht sich auf den Sentiero del Bacio (Weg des Kusses), einen 4,5 Kilometer langen Weg quer durch die Stadt. Aber es gibt noch eine weitere Spezialität: Cherasco trägt den Beinamen Schneckenstadt, weil hier eine Salbe aus dem Schneckensekret hergestellt wird, die bei unreiner Haut besonders gut helfen soll.

Süße Sachen: Cristina Torta gehört zur Familie Barbero und bietet „Baci di Cherasco" an. Foto: Emil Noren

Von Süßem und Schleimigen zum Monomentalen: Cherasco hat einige Sehenswürdigkeiten zu bieten, die auf schönen schnurgeraden Wegen und Straßen zu erkunden sind. Highlights sind zum Beispiel die Santuario di Nostra Signora del Popolo, also das Heiligtum der Madonna del Popolo, mit der charakteristischen Terrakotta-Barockfassade und der sehr großen achteckigen Kuppel. An die Kirche grenzt der Palast des Cherasco-Klosters, der Anfang des 17. Jahrhunderts erbaut wurde und Hauptsitz des Ordens der Somaschi-Väter war. Heute beherbergt das prächtige Gebäude ein Vier-Sterne-Hotel. Der Palazzo Gotti di Salerano aus dem 17. Jahrhundert bietet jetzt Platz für das Stadtmuseum. Zu sehen sind Dokumente der lokalen und piemontesischen Geschichte sowie eine beachtliche Münzsammlung. Das sehenswerte Rathaus steht direkt neben dem hohen und schlanken Glockenturm auf der Hauptstraße Via Vittorio Emanuele II. Der schöne Ratssaal und auch das Büro des Bürgermeisters haben eine malerische Freskendecke. Das Museo della Magia widmet sich der Magie und dem Illusionismus und ist in dieser Form einzigartig in Italien.

Slow Food und andere Köstlichkeiten

Nicht weit von Cherasco entfernt liegt Bra, genauso geradlinig geplant und ebenfalls eine kulinarische Hochburg, denn hier hat sich in den 1980er Jahren die Slow-Food-Bewegung gegründet. Bra hat etwa 30.000 Einwohner und liegt 50 Kilometer südlich von Turin in der hügeligen von der UNESCO anerkannten Kulturlandschaft Roero. Die Slow Food-Bewegung, die sich für die Erhaltung regionaler und traditioneller Lebensmittel einsetzt, organisiert jährlich ein Slow Food Festival, das Tausende von Besuchern aus aller Welt in die Kleinstadt lockt. Und Bra ist auch eine 1999 ausgezeichnete „Cittàslow“, eine Stadt in der „das Leben gut ist“. Im Innenhof der Slow-Food-Zentrale im Zentrum Bras findet sich gleich ein Beispiel für gutes Essen, gutes Leben; hier ist die Osteria del Boccondivino beheimatet. Mittags und abends wird Leckeres mit den entsprechenden Weinen aus den Anbaugebieten Langhe und Roero serviert. Ein Tipp: Man sollte reservieren, weil das Restaurant über die Grenzen Italiens bekannt ist. Wer mehr über Wein wissen möchte, sollte sich auch anmelden und zwar in der Cantine Ascherie, der einzigen Barolo-Produktionsstätte außerhalb des Barolo Anbaugebietes. Insgesamt werden hier zwölf verschiedene Weinsorten hergestellt. Probieren lohnt sich.

Reife-Raum: Fiorenzo Giolito präsentiert Parmesan-Käse in unterschiedlichen Reifegraden. Foto: Emil Noren

Und weiter geht es in Sachen Genuss. Seit Ende des 14. Jahrhunderts wird in Bra Käse von Einheimischen produziert. Diesen besonderen Bra-Käse und 120 verschiedene Rohmilchkäse werden bei „Giolito Formaggi“ angeboten. Fiorenzo Giolito ist Fachmann, auch für Parmesan, die goldgelben Laibe liegen ordentlich gestapelt im Reife-Raum. Auch hier gibt es Kostproben .Nach einem leckeren Essen bietet sich ein Spaziergang durch die schmucke Altstadt an, der unweigerlich über die Piazza Carlo Alberto im Zentrum führt. Viele historische Gebäude und Cafés säumen den Platz. Weitere Highlights sind der Palazzo Traversa, mit Ursprung im 15. Jahrhundert, der Palazzo Comunale und der Palazzo Mathis, der vor dem Rathaus steht. Auch die Pfarrkirche Sant’Andrea steht am Rande der Piazza Carlo Alberto. Die Kirche aus dem 17. Jahrhundert hat eine schöne barocke Fassade und im Inneren wertvolle Fresken, Stuckarbeiten und Gemälde.