Volle Autobahnen Foto: dpa-infografik/dpa-tmn up-down up-down Verkehrsprognose Immer noch Staus in Skigebiete möglich Von dpa | 14.03.2023, 10:08 Uhr

Weniger Verkehr als in den Vorwochen - aber mancher Ausflug in die Skigebiete wird wohl auch am kommenden Wochenende zwischenzeitlich im stecken bleiben. Welche Routen sind gefährdet und wo läuft's runder?