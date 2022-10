Tourismus in Griechenland Foto: Socrates Baltagiannis/Symbolbild/dpa up-down up-down Ein eigenes Haus am Urlaubsort Immer mehr Bundesbürger kaufen Immobilien in Griechenland Von dpa | 14.10.2022, 10:13 Uhr

Ein eigenes Haus auf Kreta - davon träumen viele Deutsche nicht nur, sondern sie schaffen sich tatsächlich eine Immobilie in Griechenland an. Was steckt hinter diesem Trend?