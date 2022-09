Am Ortseingang macht eine steinerne Tafel auf den Rekord aufmerksam. Foto: dpa/Johannes Neudecker up-down up-down Wo das lange Leben lebt Im Dorf der Hundertjährigen auf Sardinien Von dpa | 30.09.2022, 13:09 Uhr

Wer alt werden will, muss offenbar nach Sardinien. Auf der italienischen Insel liegt in aller Abgeschiedenheit das „Dorf der Hundertjährigen“, das auch im Guinnessbuch der Rekorde steht. Was ist das Geheimnis der Menschen dort?