Langsam wandert das Licht der Frühlingssonne über die Terrasse. Überall in den Bäumen zwitschern Vögel, es duftet nach Zirbenholz und frischer Erde. Vom kleinen Spielplatz dringt Kinderlachen, irgendwo bellt kurz ein Hund. Und auf dem kleinen Dorfplatz sitzen Gäste beim Nachmittagskaffee und plaudern.

Naturdorf Oberkühnreit

Es geht ganz entspannt zu im kleinen Naturdorf Oberkühnreit. Und das ist auch das Ziel der Betreiber: „Die Leute reisen gestresst an und müssen hier erst einmal zur Ruhe kommen“, sagt René Steixner. Und der 50-Jährige erzählt dann auch gleich, wie er die Gäste erden möchte: mit Sauna und Yoga, Frühstück im eigenen Chalet (dann stellen die Wirtsleute früh am Morgen eine Box mit allem Gewünschten vor die Tür), mit Mentalwanderungen und F.-X.-Mayr-Kuren, also speziellen Fastenmethoden, bei denen Dorfchefin Anika die Teilnehmer ganz individuell bekocht.

Aus der Vogelperspektive: das Naturdorf Oberkühnreit.

So begeistert René ist - auch er hat erst einmal zurück zur Natur finden müssen, als er vor vielen Jahren - der Liebe zu Anika wegen - nach Neukirchen kam. Zuvor hatte er eine leitende Position im Rechnungswesen eines Gesundheitskonzerns. Auch im Pinzgau wartete zunächst viel Arbeit; René stand elf Jahre als Leiter des Bergrestaurants Wildkogel lang seinen Mann - ein Job, der ihn forderte. „Da war ich so“, lacht er und malt mit den Armen einen fassgroßen Kreis um seinen Bauch in die Luft.

Mittlerweile hat er stark abgenommen, seine Ernährung umgestellt und macht viel Sport. Es geht ihm sichtlich gut, obwohl er täglich von früh bis spät auf den Beinen ist und an Konzepten fürs Naturdorf feilt. Die Yoga-Plattform soll größer werden, die Chalets noch gemütlicher und rund um einen modernen Brunnen wird ein echter Kraftplatz entstehen. Schon jetzt spürt man die Energie, vor allem, wenn der Blick übers Tal in die Hohen Tauern geht, wo wuchtig die rund 3500 Meter hohen Kleinvenediger und Großvenediger stehen, die bis weit ins Jahr hinein ihre schneebedeckten Spitzen zeigen.

Ach, im Naturdorf lässt es sich leben. Viel Programm braucht es nicht. Und wer doch Spaß an Action hat, der geht im Winter Skifahren oder Rodeln, im Sommer Wandern, Radeln, Schwimmen... Kulinarisch bietet die Region auch jede Menge. Viel Wild kommt auf den Tisch, und zahlreiche Hofläden bieten Pinzgauer Spezialitäten an. Wer nicht jeden Tag kochen mag, der lässt sich von Anika mit Kaiserschmarrn erfreuen. Oder er feuert den Grill an, der vor jedem Chalet steht.

René Steixner vom Naturdorf Oberkühnreit.

Außerdem bieten zahlreiche Gaststätten rundherum Deftiges an. Und für ein besonderes Dinner lohnt sich ein Ausflug ins Wildgerlostal in die Finkau, wo Franz Ensmann-Heim zügig auf seine erste Haube zukocht und vor allem Selbstgeschossenes serviert. Da gibt es Gamstartar ebenso wie wunderbar zarten Hirschkalbsrücken mit Steinpilzrisotto und Kumquats oder ein Ragout vom Rothirsch mit Apfelrotkraut und Kartoffelgebäck. Übrigens: Spätestens jetzt lernen Urlauber auch die wunderbare Vielfalt österreichischer Weine kennen. Und nach einem reichhaltigen Essen schmeckt ein Naturdorfschnaps, den René ab und zu in der Jaga-Hütte destilliert.

Apropos Hütten: Insgesamt 13 Unterkünfte sind auf dem zwei Hektar großen Gelände verteilt. Da haben die Gäste Platz für sich; trotzdem geht es familiär zu. Ab etwa 200 Euro pro Nacht kosten die Chalets, je nach Größe und Saison. Hunde sind erlaubt und reisen tatsächlich häufig mit. Vor allem aber kommen Familien mit Kindern - und fühlen sich richtig wohl.

Almdorf Seinerzeit

Pssst, da sind doch Schritte? Und leise klappert die Tür unten im Haus? Nein, es sind keine fleißigen Wichtel, die das Haus auf Vordermann bringen. Es ist der Hüttenwirt des Almdorfes Seinerzeit, der sich ins Chalet geschlichen hat, den Kamin anfeuert und den Frühstückstisch üppig deckt. Und schon ziehen die rauchigen Aromen des offenen Feuers und des frisch gebrühten Kaffees ins Schlafzimmer. Es ist Zeit aufzustehen und den Tag genussvoll zu beginnen.

Tatsächlich haben die Tage hier nicht viel zu tun mit den früheren bäuerlichen Entbehrungen. Es geht um Luxus, um Prosecco im Glas, einen wunderbaren Ausblick und - für den, der mag - einen angeheizten Außenzuber, in dem die Gäste den Tag mindestens so gut begrüßen wie ausklingen lassen können. Im Badezimmer versteckt sich zudem eine ausgewachsene Sauna, im Haupthaus ein Weinkeller, der seinesgleichen sucht, und zum Abendessen lohnt sich ein Besuch in der Holzknechthütte. Dort müssen Hungrige unbedingt einen Tisch reservieren - denn es gibt nur den einen. Die Hütte mit den vier Plätzen direkt hinter der Panoramascheibe, die den Blick ins Tal freigibt, wirbt damit, das wohl kleinste Restaurant der Welt zu sein. Auf dem gemauerten Ofen bereitet die Köchin Speckknödelsuppe, Saiblingsfilet und Brettljause zu, und natürlich richtet sich die Karte nach der Saison und der Region.

Urig: Das Badehaus im Almdorf Seinerzeit.

Es ist eine ganz eigene Kombination aus Luxus und Einfachheit, mit der das Almdorf punkten will. Authentisch soll es hier zugehen, und deshalb sind die 51 Hütten, Jagdhäuser und Chalets aus Lärchenholz gebaut. Die Schindeln am Dach sind mit der Hand genagelt, die Regenrinne vom Tischler gefertigt, und die Isolierung mit Schafwolle funktioniert bestens. Handgeschmiedet sind die Haken für die Töpfe über dem kleinen Herd. Die Drehlichtschalter gab es auch früher schon in den Bauernhäusern. Die Schaffelle, auf denen man abends lange sitzen kann, wärmen hervorragend.

Genug vom Dorfleben? Dann schnürt einem die Küche einen Rucksack mit Schnittlauch- und Speckbroten, frischem Obst und Erfrischungsgetränken. Und gilt es, die schönste Route auszuwählen. Jeder Almdorfmitarbeiter kann etwas dazu beitragen - die tollste Aussicht, die beste Hütte zur mittäglichen Einkehr, der romantischste Weg.

Hinterher lohnt sich ein Heubad. Bergbauer Franz Gruber erntet das frische Gras, das so gut duftet, dass man kaum wieder daraus hervorkriechen mag. Kein Wunder, denn es ist nicht nur Gras - in den trockenen Ballen finden sich auch Frauenmantel, Enzian, Goldraute, Baldrian, Johanniskraut und Scharfgarbe.

Und natürlich dürfen auch die Gäste mit auf die Wiese, wenn es soweit ist, und ein paar Meter schneiden. Ganz versunken sind sie in die Arbeit. Und so wird aus dem Luxusurlauber zumindest vorübergehend auch ein Wichtel.