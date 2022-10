Das Hotel am Wasserfall mit traumhafter Lage in Lingen bietet dafür genau die richtigen Grundvoraussetzungen. Idyllisch gelegen an der Ems auf einer Landzunge, ist das Hotel der perfekte Ausgangspunkt für Wander- und Fahrradtouren auf kilometerlangen, lückenlos ausgeschilderten Rundwegen durch die Natur des Emslandes.

Das passende Fahrrad mit oder ohne Guide kann problemlos im Hotel geliehen werden. Viele spannende Hotspots gibt es rund um Lingen zu entdecken. Wer die Natur und vor allem ihre Wasserlandschaften beobachten möchte, hält an einer der schönen Uferstellen an. Die Emslandschaft präsentiert sich hier aus einem ganz anderen Blickwinkel. Auch laden Sandbänke zu einer kurzen Pause mit Picknick in der goldenen Herbstsonne ein. Wer lieber zu Fuß unterwegs ist, nutzt die weitläufigen Wälder oder geführte Wandertouren. Geocaching im Grünen verspricht spannende, abwechslungsreiche Stunden und Abwechslung in unbekanntem Gelände.

Wer immer noch nicht müde ist und Lust auf weitere Aktivitäten hat, kann sich im Bogenschießen oder SwinGolf ausprobieren.

In der Natur rund um das Hotel findet man weitläufige Wälder für Wandertouren. Foto: Hotel am Wasserfall Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Den Tag im Hotel ausklingen lassen

Die Zimmer des Hotel am Wasserfall lassen den Aktiv-Urlaub im Emsland zusätzlich erholsam werden. Sie bieten sowohl hohen Komfort als auch eine gemütliche Atmosphäre. Erholung und Entspannung sind nach einem erlebnisreichen Tag garantiert.

Das Hotel verfügt über 83 Nichtraucherzimmer in verschiedenen Kategorien. Jedes der Zimmer verfügt über Flachbildfernseher, Telefon, Radio und ist mit WLAN ausgestattet. Hier können Sie abschalten und Körper und Seele baumeln lassen.

Im Ems-Island treffen lokal inspirierte Köstlichkeiten auf American Food. Foto: Hotel am Wasserfall Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Köstliche Vielfalt im Ems-Island

Den krönenden Abschluss eines gelungenen Tages finden Aktivurlauber im hoteleigenen Restaurant Ems-Island. Moderner Lifestyle, leckere Cocktails und ausgezeichnete Küche werden hier geboten. Lokal inspirierte Köstlichkeiten treffen dabei auf American Food. Mit dem Blick auf das Wasser, bei einem atemberaubenden Sonnenuntergang oder in liebevoll eingerichteten Nischen, verwöhnt das Ems-Island seine Besucher nicht nur kulinarisch, sondern ebenso mit seinem fantastischen Ambiente.