Die alten Kettenglieder greifen geräuschvoll, ganz langsam schließt sich ächzend die Ziehbrücke, es ist stockdunkel und der eisige Wind peitscht uns den Regen in Böen wieder und wieder ins Gesicht. Ganz vorsichtig schleichen wir über die Brücke der trutzigen Festung und entfernen uns Schritt für Schritt in Richtung Bootsanleger, suchen Schutz in dem kleinen Boot, das wartend auf den Wellen der Waal schaukelt.

Nein, wir sind nicht im Mittelalter, schlechtes Wetter gibt es auch aktuell, die Kettengeräusche kommen vom Band und das kleine Boot ist ein modernes Taxiboot, das an diesem Winterabend nur vier Gäste hat , die nach Woudrichem wollen. Zehn Minuten mit dem Boot oder zwanzig Minuten mit dem Auto ist die Alternative. Vater und Tochter aus der Region freuen sich auf Pannekoeken, während wir durch die kleine Altstadt zum alten Rathaus spazieren, in dem es ein gemütliches Restaurant gibt. Nach anderthalb Stunden holt uns das Wassertaxi pünktlich vom nahegelegenen Anleger wieder ab und bringt uns zurück ins Schloss Loevestein, wo wir schlafen werden wie vor einigen hundert Jahren die Soldaten, allerdings deutlich komfortabler, entweder in der Commies- oder der Officierskamer (ab 139 Euro pro Zimmer).

Dennoch ist eine Übernachtung in der beeindruckenden Festung ein kleines Abenteuer. Auf dem Rückweg durch das gewaltiger Burgtor nutzten wir unsere kleine Schlüsselauswahl, um den nachts menschenleeren Innenhof des Schlosses zu betreten (Am nächsten Morgen durften wir beim leckeren Frühstück feststellen, dass auch zwei holländische Ehepaare in den kleinen Soldatenhäuschen übernachtet hatten). Wir haben jedenfalls gut und sehr ruhig geschlafen.

Schloss Loevestein befindet sich im Ort Poederoyen in der Provinz Gelderland.

Ganz so gut wird es Hugo de Groot sicher nicht gegangen sein. Mindestens nationale Berühmtheit erlangte das Schloss, nachdem es zu einem Gefängnis umgestaltet wurde. Einer der bekanntesten Gefangenen auf Schloss Loevestein war der Rotterdamer Gelehrte. De Groot war Vorkämpfer des Toleranzgedankens in religiösen Fragen und stieß auf wenig Verständnis bei den Herrschenden. Schließlich landete er im Schloss Loevestein, wo er eine lebenslange Gefängnisstrafe absitzen sollte. Auch wenn de Groot hinter Schloss und Riegel saß, so hatte er doch ein Recht auf Literatur. Weshalb ihm regelmäßig eine große Kiste voller Bücher geliefert wurde. Anfänglich wurde die Kiste noch kontrolliert, aber im Laufe der Zeit wurden die Kontrollen immer seltener. Das brachte die Frau von Hugo de Groot, Maria van Reigersberch, auf die Idee, ihren Mann in einer Kiste aus dem Gefängnis zu schmuggeln. Eines Tages nutzte Hugo de Groot seine Chance, stieg in die Kiste und floh im Jahr 1621. Diese und viele andere Geschichten lassen sich im Schloss gut nachvollziehen, Kinder können die „Fluchtkiste“ sogar selbst einmal ausprobieren.

Aber zurück zur Geschichte der Burg, die einer der Schauplätze von Alexandre Dumas Novelle „Die schwarze Tulpe“ ist und im 18. Jahrhundert langsam verfiel. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde das Schloss restauriert. Seit 1925 befindet sich in dem Gebäude ein Nationalmuseum.

Der heute noch erhaltene mittelalterliche Kern des Schlosses wurde in den sechziger Jahren des 14. Jahrhunderts von Ritter Dirk Loef von Horne, einem Lehnsmann von Albrecht I. von Bayern und zugleich Graf von Holland errichtet. Im Achtzigjährigen Krieg, dem Aufstand der Niederländer gegen die spanische Herrschaft, wurde die Burg 1572 von den Geusen unter Wilhelm I. von Oranien erobert, mit Wällen umgeben und mit einer Besatzung belegt, für die innerhalb der Umwallung Häuser errichtet wurden Mit ihren Erdwällen, Doppelkanälen, bombensicheren Unterständen und der Straße mit Soldatenhäusern strahlt die Festung noch immer die Atmosphäre eines Soldatendorfes aus dem 18. Jahrhundert aus. Irgendwo da hatten wir unser komfortabel renoviertes Nachtquartier.

Wer Schloss Loevestein besucht, erhält einen persönlichen Schlüssel, um das Schloss und seine Geschichte(n) zu entdecken. Museumsführer erzählen von Rittern, Gefangenen und Soldaten. Speziell für Kinder wird die Geschichte der Flucht von Hugo de Groot lebendig. Schloss Loevestein ist ein archäologischer Fundort. Zu entdecken gibt es die Spuren einstiger Bewohner in der Ausstellung „Opgegraven“ (Ausgegraben). Außerdem befindet sich das Schloss inmitten eines einzigartigen Naturgebiets. Ein Besuch in Loevestein lässt sich optimal mit einem Spaziergang durch dieses schöne Gebiet voller besonderer Pflanzen und Vögel kombinieren.