Einkaufen im Urlaub: Besonders Lebensmittelpreise sind in einigen Ländern drastisch gestiegen. FOTO: imago-images/Levine-Roberts up-down up-down Sparen im Urlaub Hohe Inflation: In diesen Urlaubsländern ist es besonders teuer Von Alexander Barklage | 25.07.2022, 12:29 Uhr

Von der aktuell hohen Inflation ist nicht nur Deutschland betroffen. Auch in anderen Ländern müssen die Leute tiefer in die Tasche greifen. In welchen Urlaub-Destinationen es besonders teuer wird und wo eher günstig, lesen Sie hier.