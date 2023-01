Foto: Höger’s Hotel & Restaurant GmbH Urlaub in der Region Lernen Sie Bad Essens einziges 4-Sterne Hotel kennen 18.01.2023, 00:00 Uhr

Wer verreisen möchte, richtet meist den Blick auf andere Länder und Städte. Abenteuerurlaub auf Mallorca, Entspannung an der Nordsee oder Kulturtrip in Wien. Aber muss der Urlaub wirklich so weit weg von zu Hause verbracht werden? Was hat unsere Region im Bereich Erholung zu bieten? Was gibt es zu erleben? Das 4-Sterne Hotel Höger’s in Bad Essen liefert direkt ein Gesamtpaket.