Weine genießen: Sechs Skihütten und Bergrestaurants am Hochkönig sind bei der Ski- und Weingenusswoche von Ski amadé mit dabei: die Deantnerin, Steinbockalm, TOM Almhütte, Wiesenstadl, Karbachalm und Tiergartenalm. In dieser Zeit werden nicht nur exquisite Weinverkostungen angeboten: Überdies gibt es den höchsten Bauernmarkt der Alpen – direkt an der Skipiste. Die Ski- und Weingenusswoche findet vom 11. bis 18. März 2023 jeden Tag ab 9 Uhr statt.

Volksmusik: Am Sonntag, 12. März, ab 11Uhr wird‘s laut neben dem Bauernmarkt: auf den Skihütten wird ausgelassene Volksmusik – live und unplugged – vorgespielt. 17 Hütten nehmen an der volksmusikalischen „Skihüttenroas“ teil, sodass sich Wintersportler über den ganzen Tag verteilt von Hütte zu Hütte schwingen können. Bei jedem Stopp erleben sie eine tolle Hüttengaudi mit Nostalgie-Anstrich.

Gondel-Alm-Genuss: Ein Fünf-Gänge-Menü in einer Gondel – das wird am Hochkönig möglich gemacht. In derNatrunbahn im Ortszentrum von Maria Alm kann neben einem köstlichen Essen auch die wunderschöne Aussicht auf das Steinerne Meer genossen werden. Nach dem Sektempfang an der Natrunbahn-Talstation am Freitag, 17. März 2023 ab 18:30 Uhr geht es mit der Gondel direkt hoch hinaus. Bei jedem Stopp an der Bergstation wird der nächste Gang sowie Wein vom Qualitäts-Weingut Kirnbauer serviert.



Craft Festival: Wer ein gutes Bier dem Wein vorzieht, der sollte seinen Urlaub in der Region Hochkönig etwas später im März planen. Denn von Donnerstag, 23. bis Samstag, 25. März 2023 dreht sich dort alles um Hopfen und Malz. Los geht es am Donnerstagabend mit dem „Alpine Craft Festival Beer & Dine“, bei dem Besucher in ausgewählten Restaurants handgemachtes Bier

der Braumeister verkosten können. Darüberhinaus verwöhnen die Betriebe ihre Gäste

zusätzlich mit Gin, österreichischen Klassikern oder Cocktails sowie einem köstlichen Fünf-

Gänge-Menü. Am Freitagabend folgt dann die „Alpine Craft Night am Berg“ in der TOM

Almhütte. Hier sorgen Foodtrucks voller österreichischer Spezialitäten, akrobatische Showacts,

DJ-Sound von der Ö3 Disco und Bierverkostungen von 15 Brauereien für beste Partystimmung.

Am Sonntag, den 26. März ab 11 Uhr verlagern sich DJ, Showacts und die Live-Verkostung der

von den Braumeistern hergestellten Biere und Alpenprodukte auf die Hütten des Skigebiets

Hochkönig.