Im Rahmen unseres großen Sommerspezials „Urlaub mal anders“ suchen wir den schönsten Badeort im Norden. Unsere Reporter stellen 15 Urlaubsorte vor. Hier können Sie abstimmen . Unter den Teilnehmern verlosen wir tolle Reisen. Heute geht es auf die Hochseeinsel Helgoland im Kreis Pinneberg.

Was ist das Besondere an Helgoland?

Das Erlebnis Helgoland fängt an, wenn man die Insel zum ersten Mal erblickt. Bei jeder Anreise, ob per Schiff oder Flugzeug, gibt es diesen einen Moment, an dem die Insel wie ein kleiner Klecks mitten im Wasser auftaucht. Damit ist von vornherein klar: Helgoland ist etwas Besonderes.

Die Insel ist klein, in anderthalb Stunden kann man sie einmal umrunden. Die Nebeninsel, die Düne, ist noch kleiner. Es ist beschaulich, alles lässt sich zu Fuß erreichen. Autos gibt es nur wenige, und wenn, dann fahren sie elektrisch. Hektik läuft hier ins Leere: Welchen Termin sollte man schon verpassen, außer der Abfahrt des Schiffes? Die Entschleunigung und das Abschalten kommen von allein.

Kegelrobben und Seehunde nutzen die Düne als Ruheplatz. Foto: Jann Roolfs

Der Besucher steht mitten in der Natur: Wind und Wellen treffen ungebremst auf die Felsen. Kegelrobben und Seehunde halten Siesta auf dem Strand, Basstölpel brüten direkt neben dem Klippenweg und lassen sich bei der Aufzucht ihrer Jungen beobachten.

Ein kleiner Strand befindet sich direkt an der Promenade der Hauptinsel. Foto: Jann Roolfs

Gleichzeitig hat Helgoland für die Seefahrt strategische Bedeutung. Der Lichtstrahl des Leuchtturms reicht bei klarem Wetter 50 Kilometer über die Nordsee, rings um die Insel und in den Häfen liegen Forschungs- und Arbeitsschiffe, Windparks werden von hier aus gewartet. Kaiser Wilhelm und Adolf Hitler bauten die Insel zum Marinestützpunkt aus, ehe die Briten die Insel mit Sprengstoff verwüsten.. Die Folgen sind noch heute zu sehen.

Die schönsten Sehenswürdigkeiten auf Helgoland

Helgolands Architektur ist einzigartig, fast alle Häuser wurden in den 1950ern und 60ern errichtet, das Erscheinungsbild steht unter Denkmalschutz.

Die Schokoladenseite der Insel: Die Hummerbuden werden heute von Vereinen, Geschäften und Restaurants genutzt. Foto: Jann Roolfs

Die Insel ragt 60 Meter in die Höhe, eine Runde an den Klippen entlang führt mitten ins Nordseewetter hinein zu den akrobatischen Flugmanövern der Seevögel.

Auf der Hauptinsel befinden sich zwei Strände, der kleinere liegt direkt an der Promenade. Die Düne verfügt über drei Strände; zwei davon sind fürs Freizeitvergnügen eingerichtet, mit Volleyballnetz und Restaurant. Vier von fünf Strände mit normaler Nordsee-Qualität: Sandig, mit mehr oder weniger ausgeprägten steinigen Abschnitten; der fünfte ist sehr steinig und fürs Baden gesperrt.

Auf den Klippen brüten Seevögel und lassen sich von Spaziergängern direkt neben ihren Nestern nicht stören. Foto: Jann Roolfs

Täglich erreichen mehrere Tagesgäste per Fähre die Insel, auf der sie sich rund vier Stunden aufhalten. Tagsüber ist es auf der Hauptinsel sehr voll, aber dem Betrieb entgeht man spätestens auf der Düne. Pro Jahr besuchen rund 350.000 Tages- und Urlaubsgäste die Helgoland.

Was bietet Helgoland für die Freizeit?

Helgoland lebt vom Tourismus, dementsprechend gut ausgebaut ist die Infrastruktur. Es gibt eine große Auswahl an Restaurants und Bars, allerdings keine Diskothek. Der Personalmangel in der Gastronomie ist spürbar: Nach 19.30 Uhr wird es schwieriger, etwas zu essen zu bekommen, viele Gaststätten haben Ruhetage. In der Saison finden zahlreiche Freizeitaktivitäten statt, von Gymnastik am Strand bis zur Inselrundfahrt im klassischen Börteboot.

Der Lungwai ist Helgolands „Hauptstraße" mit vielen Restaurants und Geschäften, aber ohne Autos. Foto: Jann Roolfs

Führungen konzentrieren sich auf die einzigartige Natur, auf Geologie oder Historie. Das Sportangebot ist überschaubar: Minigolf, Tennis, Boule, Yoga, öffentliche Fitnessgeräte. Und natürlich das Meer.

Fitnessgeräte und großzügige Spielplätze laden ein, sich zu bewegen. Foto: Jann Roolfs

Ist Helgoland was für Familien?

Die beiden Badestrände auf der Düne sind von Wasserrettern überwacht. Der Südstrand fällt sehr langsam ab, Kinder haben viel Platz zum Plantschen. Einen speziellen Kinderbadebereich gibt es nicht. Jugendliche toben sich am kleinen Südstrand der Hauptinsel aus, wo sie von den Landungsbrücken springen.

Steine suchen ist auf Helgoland besonders spannend: Rote Feuersteine gibt es nur hier. Foto: Jann Roolfs

Mehrere üppig angelegte Spielplätze bieten Möglichkeiten zum Toben, in der Saison richten sich immer wieder Angebote an einheimische und Gästekinder. Im Grunde sind Insel und Düne Abenteuerspielplätze: keine Autos, verlaufen ist so gut wie unmöglich.

Mitarbeiter und Teilnehmerin einer Rockschule proben und musizieren auf Helgoland. Foto: Jann Roolfs

Wie teuer ist Helgoland?

Eine Familie mit drei Kindern bis 14 Jahren zahlt ab Büsum mindestens 149 Euro hin und zurück plus fünf Euro Parkgebühr pro Tag, ab Hamburg ist eine vierköpfige Familie mit knapp 250 Euro dabei.

Vor Ort sind die Preise für einen touristischen Hotspot normal. Ein Hotelzimmer gibt es ab rund 100 Euro pro Nacht, Ferienwohnungen für 250 bis 300 Euro pro Nacht für vier bis fünf Personen. Auf dem Zeltplatz der Insel kann man ab 16 Euro pro Nacht schlafen.

Blick auf die Hauptinsel mit Unter- und Oberland. Foto: Jann Roolfs

Es gibt nur wenige Einkaufmöglichkeiten für Alltägliches, wegen der Zollfreiheit allerdings einige exklusive Geschäfte: Schmuck, Fotozubehör, Spirituosen. Die Gastronomie reicht vom einfachen Imbiss bis zum Hummermenü.

Was erwartet Senioren auf Helgoland?

Bei der Anreise per Schiff sind Gangways zu bewältigen, die Flugzeuge sind kleine Propellermaschinen. Ins Oberland führt ein Fahrstuhl hinauf und wieder runter. Auf dem Oberland sind steile Wege zu bewältigen. Bordsteine gibt es nicht.

Auf die Düne hinüber geht es nur mit einer kleinen Fähre. Die starken Männer an Bord helfen beim Ein- und Aussteigen. Es stehen zwei strandgängige Rollstühle zur Verfügung, aber keine befestigten Wege ans Wasser. Ohne kräftige Unterstützung wird das nichts.

Fazit

Helgoland ist eine faszinierende kleine Welt für sich, in der sich auf winziger Fläche unglaublich viel entdecken und erleben lässt. Wer sich auf diese Insel einlässt, den lässt sie weit weg aus dem Alltag segeln.

Foto: Stefan Peter/NOZ

Hier können Sie abstimmen: