Deutsche Reiseziele Foto: Philipp Schulze/dpa/dpa-tmn up-down up-down Deutsche Urlaubsregionen Heide und Harz: Noch genügend freie Ferienbetten Von dpa | 28.06.2023, 11:04 Uhr

Der Sommer droht erneut heiß und trocken zu werden. Viele zieht es deshalb für den Urlaub an die Küstenorte. So ist die Lage in den Urlaubsregionen im Harz und in der Heide.