Studie Häufige Flugabsagen könnten Normalzustand werden Von dpa | 12.07.2022, 11:50 Uhr

Fliegen wird in den kommenden Jahren nicht nur teurer, sondern bleibt so beschwerlich wie derzeit. Mittelfristig werde das Flugzeug in Europa Marktanteile verlieren, folgert eine Studie.