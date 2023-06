Panoramablick von der Aussichtsplattform des Michel

Wer das Portugiesenviertel in direkter Nähe zum Hamburger Hafen erkunden möchte, sollte sich bei diesem Landgang Zeit nehmen, um entspannte und zugleich spannende Stunden zu erleben. Es dauert nur 30 Sekunden, um mit einem Fahrstuhl vom 1. Obergeschoss der Barockkirche St. Michaelis die Aussichtsplattform des weltbekannten Michel zu erreichen. Von hier aus lässt sich ein herrlicher Panoramablick auf Hamburg genießen. Inklusive bester Aussicht auf die Elbphilharmonie und das Millerntor-Stadion, in dem der Fußball-Zweitligist FC St. Pauli seine Heimspiele absolviert.

Bei Sonnenschein: Von der Aussichtsplattform des Hamburger Michel ist in Richtung Südwesten auch die Elbphilharmonie zu sehen. Foto: Celina Blickensdorf

Die St. Michaelis-Kirche ist eines der bekanntesten Wahrzeichen Hamburgs. Durch ihren eindrucksvollen Turm mit glanzvoller Kupferhaube und historischem Uhrwerk ist sie unverwechselbar. Der Kirchturm des Gotteshauses ist 132 Meter hoch, die Aussichtsplattform befindet sich 106 Meter über der Elbe. Mit einem Durchmesser von acht Metern ist die Turmuhr die größte in Deutschland. Gut von außen sichtbar befinden sich am Turm sechs Glocken und im Inneren vier Schlagglocken der Turmuhr. In ihrer knapp 400-jährigen Geschichte ist die Kirche in der Nähe der Landungsbrücken und des Hafens zweimal komplett wieder aufgebaut worden. Wer mag, kann die Aussichtsplattform auch zu Fuß über 452 Stufen erreichen. Beeindruckend ist auch das Kirchenschiff mit fünf Orgeln, bei Gottesdiensten ist hier Platz für mehr als 2.000 Menschen. Der Altar ist 20 Meter hoch, er wurde im Jahr 1910 aus kostbarem Marmor gestaltet. Mit einer kostenlosen App und dem Smartphone kann der Michel auch virtuell erkundet werden. Das WLAN ist für Besucher kostenlos verfügbar und für Familien gibt es ein spaßiges, digitales Michel-Quiz.

Kulinarisches von Finnland bis Portugal und skandinavische Kirchen

Wer auf der St.-Michaelis-Aussichtsplattform langsam ins Runde geht und nach unten schaut, kann das Herz Hamburgs von oben bis in kleinste Details beobachten. Die Erlebniswelt mit Speicherstadt und HafenCity, Zollmuseum und Miniatur Wunderland oder dem Wachsfigurenkabinett Panoptikum lässt sich von hier aus schnell und gut zu Fuß erreichen. Das gilt auch für den Alten Elbtunnel, der unterirdisch zu Fuß oder mit dem Fahrrad durchquert werden kann. Direkt neben dem Michel ist der Duft nach köstlichem Essen und geschmackvollen Heißgetränken beim Gang durch die Gassen des Portugiesenviertels unverkennbar.

Zwischen Hafen und Landungsbrücken: Das Portugiesenviertel befindet sich im Süden der Hamburger Neustadt. Die Aussichtplattform des Michel ist mit einem modernen Fahrstuhl sowie zu Fuß erreichbar. Foto: st-michaelis.de/Pressefoto

In den 1970er Jahren entwickelte sich das Portugiesenviertel in den Straßen rund um die Hamburger Barockkirche nach und nach zu einem neuen Quartier. Zunächst als Anlaufpunkt für Einwanderer aus Spanien und Portugal. Bis heute befinden sich hier iberische Restaurants und Cafés, die tagsüber und abends von Touristen und Einheimischen besucht werden. Ob Pizza aus dem Steinofen, Pasta, vegetarische Spezialitäten, gegrillter Fisch oder Fleisch, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Es herrscht ein Hauch von gesamteuropäischem Flair, quasi kulinarische Erlebnisse von Portugal bis Finnland. Zu den typischen Kaffeespezialitäten des Quartiers gehört der Galão, ein Espresso mit aufgeschäumter Milch, der mit dem Milchkaffee oder dem französischen Café au Lait vergleichbar ist. Im „Luigi’s“ lassen sich die Pizzabäcker beim Kneten und Belegen des Teigs und dem Verfeinern der Speisen vor dem Servieren gerne von den Gästen zuschauen. Im „Tasquinha Galego“ oder „Caramba Especial“ lassen sich portugiesische Spezialitäten genießen. Das lebhafte Quartier grenzt an den Stadtteil St. Pauli. Es gilt als eine Art Geheimtipp fernab des Trubels der Metropole. Bereits Mitte der 1950er Jahre gab es an der heutigen Reimarusstraße ein Seemannsheim, in dem sich vom Smutje über Schiffsjungen und Matrosen bis zum Kapitän die Crews von ihren Abenteuern auf hoher See erholten. Die einstige Hafenheimat für Seefahrer heißt heute „Stella Maris“ und ist ein Hotel, in dem Familien und auch Hunde willkommen sind. Im Innenhof gibt es einen kleinen Garten und im Salon lassen sich manche See-Abenteuer nacherleben.

Neben den portugiesischen und internationalen Gastronomiebetrieben nahe den Landungsbrücken und des Alten Elbtunnels befinden sich in der Ditmar-Koel-Straße, benannt nach einem Hamburger Bürgermeister im 16. Jahrhundert, vier nordische Kirchen – die dänische, finnische und norwegische Seemannskirche und die schwedische Gustaf-Adolfs-Kirche – sowie das Honorarkonsulat des Königreichs Schweden.

Durch den Alten Elbtunnel nach Steinwerder

Der nostalgische St.-Pauli- Elbtunnel, „Alter Elbtunnel“ genannt, verbindet die Landungsbrücken mit dem Hafengebiet in Steinwerder. Er steht seit 2003 unter Denkmalschutz und wird derzeit weiter renoviert und restauriert. Radtouristen und Fußgänger durchqueren den Tunnel, der anlässlich seines 100. Geburtstags 2011 zum „Historischen Wahrzeichen der Ingenieurbaukunst in Deutschland“ ernannt wurde, rund um die Uhr kostenlos. Mit Liebe zum Detail und handwerklicher Präzision wurde das denkmalgeschützte Stück Stadtgeschichte grundlegend erneuert. Der 1911 eröffnete Alte Elbtunnel wurde nach Vorbild des Glasgower Clyde-Tunnels gebaut, um den Hafen- und Werftarbeitern als Verbindungsweg zwischen den Landungsbrücken und Steinwerder zu dienen. Das Projekt war die erste Flussuntertunnelung in Europa. Der Elbtunnel galt als technische Innovation und wurde spätestens nach Eröffnung des „neuen“ Elbtunnels in den 1970 Jahren und weiterer neuer Brücken im Hafen zur Touristenattraktion. Durch ein Gebäude mit grüner Kuppel an den Landungsbrücken ist der Eingang des unter der Elbe quer laufende Tunnel gut zu erkennen. Fahrstühle bringen Fußgänger und Radfahrer in die Tiefe. In unmittelbarer Nähe zum Alten Elbtunnel befinden sich die Hafenstraße, der Park und das Museumsschiff Cap San Diego. Nur einen kurzen Fußweg sind Reeperbahn, Speicherstadt und HafenCity entfernt. Der 426 Meter lange Tunnel wird heutzutage genutzt, um die verwinkelten Ecken des Hafens zu erkunden, nach Wilhelmsburg oder ins Alte Land zu gelangen. Beliebt ist die Aussichtsplattform am südlichen Elbufer, von der es einen schönen Ausblick auf die Hamburger Landungsbrücken gibt.

Hanseatische Romantik: Blankenese war früher ein Fischerdorf. Vom Leuchtturm aus lässt sich diese Aussicht genießen. Foto: André Blickensdorf

Mit der Hafenfähre nach Blankenese

Strand-Feeling in Hamburg? Kein Problem! Mit der S-Bahn oder einer der Hafenfähren ist das ehemalige Fischerdorf Blankenese der Hansestadt in relativ kurzer Zeit zu erreichen. Hier lassen sich neue, eher unbekanntere, aber sehr romantische Seiten der Metropole erkunden. In diesem besonderen Stadtteil befindet sich das Treppenviertel. Dieses erstreckt sich rund um den Süllberg, der etwa 75 Meter hoch ist. Insgesamt befinden sich zwischen dem Strandweg und der Straße am Kiekeberg in Blankenese Treppen mit fast 5.000 Stufen. Der Weg von der S-Bahn am Blankeneser Bahnhof über den Wochenmarkt und über die Treppenstufen hinab zum Elbufer oder vom Fähranleger über den Strand hinauf auf den Berg lohnt sich. Wer durch das Treppenviertel spaziert, darf sich auf einen traumhaften Panoramablick auf den Hamburger Süden und die Elbe freuen.

Leuchtturm und Elbstrand: Im Hamburger Stadtteil Blankenese gibt es das Treppenviertel mit etwa 5.000 Stufen und einen schönen Wochenmarkt. Foto: André Blickensdorf

Es lassen sich malerische Gassen und idyllische Kleingärten bewundern und in Cafés, Restaurants und Biergärten lassen sich beim Genuss von Fischbrötchen, Kaffee und Kuchen, Eis oder Cocktails die Schiffe beobachten. Aus Filmen von Dora Heldt sind die Häuser von Blankenese ebenfalls bekannt. Mit etwas Glück sind auch zufällige Begegnungen mit Prominenten wie Guido Maria Kretschmer bei Spaziergängen in diesem gemütlichen Viertel möglich. Der Weg zurück ins Portugiesenviertel ist – wahlweise über das Wasser oder auf Schienen – dann wieder entspannt möglich. Die kostenlose Hamburg-App ist hilfreich, um die Fahrpläne im Blick zu behalten. Mit der Hamburg-Card gibt es zudem Vergünstigungen für viele Eintrittspreise und Fahrtkosten.