ARCHIV - Ein Flugzeug setzt zum Landeanflug an. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Tourismus Hamburg Airport erwartet höchste Reisezahlen seit Pandemie Von dpa | 19.05.2022, 14:07 Uhr

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie kündigen rasant steigende Passagierzahlen am Hamburger Airport eine Wende für den Flugverkehr an. Erstmals seit 2019 dürften in den kommenden Wochen wieder rund 260.000 Fluggäste pro Woche starten und landen, wie der Airport am Donnerstag mitteilte. Das seien die höchsten Zahlen seit Beginn der Corona-Pandemie.