Das sind die top drei der gefährlichsten Hai-Strände. FOTO: Imago-Images/YAY Images up-down up-down Gefahr für Urlauber Haiattacke in Hurghada: An diesen Stränden gibt es die meisten Angriffe Von Alina Groen | 04.07.2022, 16:30 Uhr

Am vergangenen Wochenende haben zwei Frauen in Ägypten bei Haiattacken ihr Leben verloren. Solche Angriffe sind zwar selten, aber sie kommen immer wieder vor - vor allem an bestimmten Orten. Hier sind die Strände, an denen es die meisten Angriffe gibt.