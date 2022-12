Vorbereitung Reisen mit chronischen Krankheiten Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn up-down up-down Vorbereitung ist alles Gut möglich: Reisen mit chronischen Krankheiten Von dpa | 22.12.2022, 04:32 Uhr

Welche Reiseziele sind geeignet für mich? Ist am Urlaubsort eine Dialyse möglich? Menschen mit schweren Erkrankungen stellen sich bei der Reiseplanung ganz eigene Fragen. So gehen Sie es an.