Ohne Einschränkungen Große Silvester-Party in Rio kehrt zurück Von dpa | 14.12.2022, 15:33 Uhr

Die Silvesterparty in Rio de Janeiro zieht jedes Jahr Millionen Touristen an. Nachdem das Event in den vergangenen beiden Jahren nicht wie üblich stattfinden konnte, darf diesmal wieder im großen Stil gefeiert werden.