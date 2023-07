Vier besondere Hotels auf Kreta

Der Meltemi ist heute gut drauf. Welle um Welle peitscht er an die Nordküste Kretas, wo sie wie brüllende Spritzmonster ans Ufer springen und in finalen Schaumwirbeln verröcheln. Verankert auf einem kleinen Felsplateau brechen zudem drei große Amphoren abrupt die brachialen Wogen und lassen sie zu dekorativen Gischtsträußen zerplatzen – immer und immer wieder. Immer und immer wieder anders. Ein fabelhaftes Spektakel!

Die Gäste des angrenzenden „Cretan Malia Park“ begeistert aber noch viel mehr. In dem vielfach hochgelobten Hotel folgen die Schwestern Agapi und Costantza Sbokou zum einen konsequent familiären Traditionen, zum anderen ihrer ganz eigenen Vision vom modernen Tourismus. Dabei vereinen sie alles, was ihnen wichtig ist: Nachhaltigkeit. Regionalität. Lokalität. Saisonalität. Design. Tradition. Heimatliebe. Familiensinn. Herzlichkeit. Gastfreundschaft... Ihre Philosophie von der nachhaltigen Balance zwischen Natur und Tourismus umfasst rund 50 Stichpunkte und gilt uneingeschränkt für alle vier Hotels, die sie auf Kreta unter der familiengeführten Dachmarke „Phaea“ betreiben – ein Wort aus der Poesie des Homer, was so viel heißt wie „Im Licht Deiner Augen, wenn Du glücklich bist“.

Das Cretan Malia Park ist eines der vier familiengeführten Phaea Hotels auf Kreta. Wo alles ein bisschen anders ist als anderswo. Foto: Ekkehart Eichler

Beginnen wir also mit dem Augenschmaus im „Cretan Malia Park“. Schon Zufahrt und Garten sind ein Gedicht. Palmen, Zedern, Feigen, Bananenstauden, Olivenbäume, Bougainvilleas und Riesen-Kakteen formen hier eine üppig grüne Oase bis hinunter zum Strand. Bungalows und Zimmer sind eine Hommage an das architektonische Erbe der Insel, die meisten Möbel stammen von einheimischen Designern. Auch drinnen hält die Natur Einzug – durch überdimensionale Fenster und natürliche Materialien: Nussbaum, Kastanie, Bambus, Rattan, Stein. Dazu jede Menge Keramik und große Malereien hiesiger Flora und Fauna.

Alle Energie stammt aus kretischen Solaranlagen und Geothermie-Quellen. Eine eigene Wetterstation passt das Warm/Kaltwassersystem je nach Vorhersage an. Überhaupt sorgt gleich ein ganzes Paket von Maßnahmen für den sorgsamen Umgang mit der kostbarsten aller Ressourcen – vom Auffangen des Regenwassers bis zu speziellen Wasserhahnfiltern, die zu schnellen Durchfluss bremsen. Im Recycling landet so gut wie alles, was an Metall, Glas, Papier und Plastik anfällt. Das in der Küche verwendete Öl verwandelt sich per Spezialverfahren in Biodiesel, und die letzten Plastikprodukte sollen bis 2025 komplett verschwunden sein.

Was das Konzept für die Küche bedeutet, davon können sich Feinschmecker in drei Restaurants überzeugen. Für die speziell kretischen Momente sorgt dabei das Mouries. Dort sitzt der Gast wie in einer Taverne unter Olivenbäumen mit Lichterketten, schaut dem Brutzel-Spektakel in der offenen Küche zu und verspeist dann hiesige Spezialitäten am rustikalen Holztisch. Und auch wie ein echt kretisches Frühstück aussieht und schmeckt, kann man sich hier morgens zeigen und erklären und selbstverständlich auf der Zunge zergehen lassen.

Mit eigenen Visionen vom modernen Tourismus – die Schwestern Costantza und Agapi Sbokou. Foto: Phaea Resorts

Das alles ist auch deshalb so lecker, weil es im Sinne der Null-Meilen-Strategie direkt von um die Ecke kommt. Von Fischern und Bauern aus der Nachbarschaft. Aus dem Bio-Gemüsegarten des Hotels. Und von den eigenen Mitarbeitern. In saisonalen Betrieben üblicherweise im Herbst entlassen, werden im „Phaea Farmers“ Programm 80 Prozent der Belegschaft weiterbeschäftigt und darin geschult, nebenberuflich ökologische Landwirtschaft zu betreiben. Das so erzeugte Obst und Gemüse verkaufen sie dann exklusiv an die Phaea-Hotels und erhalten dafür sogar 20 Prozent über Marktpreis. Mehr als 80 Prozent des Olivenöls und 55 Prozent des Honigs zum Beispiel werden bereits auf diese Weise gedeckt, 2024 soll beides komplett von den Phaea Farmers kommen. Eine Win-Win-Win-Situation sogar dank sozialem Nebeneffekt: die Personalbindung ist extrem hoch, die Fluktuation geht gegen Null.

Womit weitere wichtige Komponenten ins Spiel kommen: Personal, Familie und Tradition. „Es klingt wie ein Klischee“, sagt Gästebetreuerin Dimitra Pavlidou in perfektem Deutsch, „aber Familie steht hier tatsächlich über allem.“ Sie selbst hat ihren Mann vor 20 Jahren im Hotel kenngelernt, beide sind dem Haus nicht nur treu geblieben bis heute, sie möchten auch keinen Tag missen. „Wir sorgen uns um unser Personal – diesen Leitspruch haben die Schwestern vom Vater übernommen“. Dieser hatte das Hotelgrundstück auf einem ehemaligen Campingplatz gekauft. Mit dem Startkapital seiner Mutter Agapi, die Drachme für Drachme aus dem Verkauf ihrer traditionellen Teppichwebwaren angespart hatte. „Das haben die Mädels nie vergessen – alle ausgestellten Textilien hier im Foyer sind ein Tribut an die Großmutter.“

Das „Blue Palace" bei Elounda ist das luxuriöseste der vier Phaea-Hotels. Foto: Ekkehart Eichler

Einen Teil dieser Werte und der Seele Kretas an ihre Gäste weiterzugeben – diesem Anliegen fühlen sich Dimitra und ihre Kollegen Tag für Tag verpflichtet, und auch das klingt nur wie ein Klischee. Die diesbezügliche Palette ist durchaus bunt: Essen an langen Tafeln zum Kennenlernen. Vegetarische Dinner im hoteleigenen Biogarten, wo Gäste ihre Zutaten gleich dort verspeisen, wo sie angebaut und über offener Flamme zubereitet werden. „Wir zeigen ihnen kretische Bräuche, die wir selbst heute noch leben. Wir zeigen ihnen, wie Raki produziert wird. Wie wir Honig machen. Oder Käse. Und wir ermutigen sie natürlich auch, das Hotel zu verlassen und Kreta im wahrsten Wortsinn zu erfahren und zu erleben.“

Wohin das führt? Zum Beispiel fünf Autominuten um die Ecke zum minoischen Palast von Malia, wo Giorgos Pothos in ausgezeichnetem Deutsch so informativ wie unterhaltsam Jahrtausende zurückreist ins Kreta als Keimzelle europäischer Kultur. Es führt ins kreisrund abgezirkelte Plateau der Lassithi-Hochebene in den Bergen, in der seit Tausenden von Jahren mit Hilfe von Windmühlen Landwirtschaft betrieben wird. Auf dem Weg dahin liegt mit dem „Village Heights Resort“ das zweite Phaea Hotel herrlich eingebettet in einem Olivenhain, dessen alte Bäume ebenso behutsam in die Anlage integriert wurden wie im „Cretan Malia Park“.

Die einstige Lepra-Insel Spinalonga gehört zu Kretas touristischen Top-Attraktionen. Im Luxushotel Blue Palace kann man sie von jedem Zimmer jederzeit sehen. Foto: Ekkehart Eichler

Es geht zum Dörfchen Krassi mit der womöglich größten Platane der Insel – 2000 Jahre alt und mit fast 18 Metern Umfang. Gleich um die Ecke liegt das Kloster Kera Kardiotissa mit hochberühmter Gottesmutter-Ikone, die angeblich gemalt wurde vom legendären Lazarus, den Jesus einst von den Toten erweckte. Und es geht ostwärts nach Elounda. Dort, wo das Luxushotel „Blue Palace“ neben all den andern Phaea-Komponenten noch durch manch außergewöhnliche Extras besticht. Eines davon: Von wirklich jedem Zimmer, jeder Suite, jeder Villa hat man frei und ungehindert die einstige Lepra-Insel Spinalonga im Blick – nach dem Palast von Knossos Kretas wichtigste Touristenattraktion. Und nicht nur das sorgt hier und heute für strahlende Augen. Immer und immer wieder.