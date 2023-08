Angebot für Wandernde Gratis-Übernachtung in schwedischen Hütten Von dpa | 28.08.2023, 14:20 Uhr | Update vor 2 Std. Zwei Hütten in der Natur in Schweden. Foto: Brigitte Geiselhart/dpa-tmn up-down up-down

Viele kennen das schwedische Jedermannsrecht, das kostenloses Zelten in der Natur erlaubt. Aber auch in einer Vielzahl von Wanderhütten kann man in den Land gratis übernachten.