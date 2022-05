Viele Menschen wandern, um die Natur zu genießen oder aktive Zeit mit ihrer Familien zu verbringen. In diesen Ländern ist die Freizeitaktivität besonders beliebt. FOTO: Imago-Images/YAY Images Innerhalb Europas Grafik: In diesen Ländern ist Wandern besonders beliebt Von Alina Groen | 25.05.2022, 20:00 Uhr

Die Freizeitaktivität Wandern ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. In diesen Ländern treibt es besonders viele Menschen als Tageswanderer, Pilger und Trekking-Touristen in die Natur.