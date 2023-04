Geschichte hat vor allem bei jüngeren Menschen mitunter den Ruf, langweilig zu sein. Dass das nicht sein muss, beweisen eine Reihe von Museen, die mit ansprechenden Präsentationen und modernen, multimedialen Methoden auch Vergangenes sehr zeitgemäß darstellen. Wir stellen vier Geschichtsmuseen vor - in Bonn, Berlin, Hamburg und Regensburg.

Haus der Geschichte Bonn: Was nach dem 2. Weltkrieg geschah

Erst Politikergetto, dann Kunstdorado: Mit der Museumsmeile nahe des Bundesviertels (in der sich u.a. der besuchbare „Kanzlerbungalow“ befindet) hat die Bundesrepublik ihrer Ex-Hauptstadt den Übergang versüßt. Im Museum Koenig sind Tiere aller Art zu bestaunen, im Kunstmuseum und in der Bundeskunsthalle Werke von Beuys und Co. sowie im Deutschen Museum Bonn technische Meisterwerke. Am meisten Zulauf - und das liegt sicher nicht nur am freien Eintritt - verzeichnet jedoch das 1994 eröffnete Haus der Geschichte in Bonn, wobei es hier nicht um die Geschichte der Stadt, sondern um die der Bundesrepublik Deutschland geht. Genau genommen um die ab 1945 bis in die Gegenwart. Für eine vergnüglich-nachdenkliche Zeitreise sorgen 160 interaktive Medienstationen mit Film- und Tondokumenten sowie mehr als 7000 Exponate, darunter ein Original-Kinosaal aus den 1950ern, ein Panzer vom Aufstand am 17. Juni 1953, Abgeordnetenbänke aus dem alten Plenarsaal und Willy Brandts Nobelpreisurkunde. Dass Geschichte auch aktuell sein kann, beweisen, mal von modernen Schulbildungsprogrammen und aufs Smartphone ladbaren Audioguides abgesehen, sehr junge Ausstellungsstücke, etwa eine Ampulle aus der ersten Corona-Impfstoff-Charge.

Haus der Geschichte in Bonn Foto: www.srt-bild.de Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Deutsches Historisches Museum Berlin: Oberstes Geschichtshaus der Republik

Ob sich Helmut Kohl 1987 hätte träumen lassen, dass sein Herzensprojekt einmal zu den größten Geschichtsmuseen der Welt zählen würde? Dass sich allein in den Jahren zwischen seiner Unterschrift unter der Gründungsurkunde und der Eröffnung 1994 die Geschichte quasi überschlagen würde, Stichwort: Wiedervereinigung? Auch wenn das „Regierungsgeschenk“ zum 750. Geburtstag Berlins vorab extrem kontrovers diskutiert wurde: Der Auftrag des schließlich ins älteste Gebäude Unter den Linden eingezogenen Museums als „Ort der Aufklärung und Verständigung über die gemeinsame Geschichte von Deutschen und Europäern“ kommt auch bei der Öffentlichkeit sehr gut an - nicht zuletzt dank Kino, Bibliothek und der Dauerausstellung „Deutsche Geschichte in Bildern und Zeugnissen“. Von Ritterrüstungen über Uniformröcke aus dem 18. Jahrhundert bis hin zu Wahlplakaten der Weimarer Republik und einem Originalstück der Berliner Mauer gaben tausende Exponate Einblick in 1500 Jahre Deutschland. Gaben? Das historische Zeughaus mit seinen vielen Räumen wird bis 2025 saniert. Der moderne Pei-Bau nebenan bleibt jedoch für Veranstaltungen und Wechselausstellungen geöffnet. Weiterhin zur Verfügung steht auch die zur Online-Recherche nutzbare Objektdatenbank, sie ist die umfassendste aller Museen in Deutschland.

Prunkschlitten von König Ludwig II. im Haus der bayerischen Geschichte in Regensburg. Foto: SRT-Archivbild Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Haus der Bayerischen Geschichte Regensburg: 200 Jahre Bayern auf einen Blick

Einst brüllte der vier Meter hohe Löwe, Symboltier Bayerns, vor dem Löwenbräuzelt am Oktoberfest, nun fordert er im lichtdurchfluteten Riesenfoyer des 2019 eröffneten „Haus der Bayerischen Geschichte“ die Besucher mit einem freundlichen „Grüß Gott“ zum Verweilen auf. Einen weiteren Gratis-Teaser serviert der Panoramaraum. Der humorvolle, mit modernster Medientechnik umgesetzte 360-Grad-Film zum Thema „Was vorher geschah“, sprich: von den Römern bis 1800, soll Appetit machen auf die Dauerausstellung. Dort wird anhand von rund 1000 Exponaten und mittels moderner Multimediastationen die etwas mehr als 200-jährige Geschichte Bayerns vom Königreich bis ins 21. Jahrhundert präsentiert. Der chronologische Rundgang wird dabei von acht Kulturkabinetten flankiert, die im weitesten Sinn kulturelle Phänomene und Klischees hinterfragen, die besonders mit Bayern verbunden werden - vom Dialekt über Feste und Religion bis zur Natur. Um diese Eindrücke, die durch Sonderausstellungen vertieft werden können, gut zu verdauen, bieten sich bei gutem Wetter die Außenstufen unter dem goldenen Acht-Meter-Waller an, mit Blick auf die Donau und das bunte Treiben am Marc-Aurel-Ufer. Vormerken: Von Mai bis Oktober 2023 zeigt die bayerisch-tschechische Landesausstellung „Barock! Bayern und Böhmen“ kostbare Originalexponate.

Ballinstadt in Hamburg Foto: Ballinstadt Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

BallinStadt - Auswanderermuseum Hamburg: Geballte Migrationsgeschichte

Zwischen 1850 und 1939 war Hamburg das „Tor zur Welt“ für mehr als fünf Millionen europäische Auswanderer, die auf der Flucht vor politischer und religiöser Verfolgung waren oder einem Leben in Armut und Hunger entgehen wollten. Dieses Thema sichtbar zu machen, hat sich die 2007 am Ort der früheren Auswandererhallen eröffnete und 2016 auf 2500 Quadratmeter erweiterte „BallinStadt“ zum Ziel gesetzt. Der Name erinnert an den Hapag-Generaldirektor Albert Ballin, der eben jene Massenunterkünfte für Migranten errichten ließ. Wie diese damals genau aussahen, vermitteln drei original rekonstruierte Wohn- und Schlafpavillons, in denen Besucher die Geschichten europäischer Auswanderer von 1600 bis in die Gegenwart nacherleben können. Das Zusammenspiel aus historischen Exponaten und interaktiven Ausstellungselementen wie „sprechenden Puppen“ begeistert übrigens auch jüngere Besucher, die etliche Druckknöpfe, eigene Erzählpuppen und in einem Tunnel auf dem Schiff Infos zur Ozeanüberfahrt vorfinden. Was ebenfalls begeistert: die stilechte Anreise zu Wasser. Barkassen verkehren von den Landungsbrücken bis zum eigens eingerichteten Schiffsanleger „BallinStadt auf der Veddel“.