Streik des Eisenbahnpersonals in Belgien Foto: Benoit Doppagne/BELGA/dpa up-down up-down Bahnen nach Köln betroffen Generalstreiks in Belgien und Griechenland haben begonnen Von dpa | 09.11.2022, 09:52 Uhr

Belgien steht still: Wegen hoher Lebenshaltungskosten und Energiepreise befindet sich das Land in einem Generalstreik. Viele Flüge und Zugverbindungen wurden daher gestrichen. Auch in Griechenland sorgen Streiks für Ausfälle im Flugverkehr.