Hotel Liberty in Offenburg

Mitten in der Offenburger Innenstadt liegt das Design-Hotel „Liberty“, was übersetzte „Freiheit“ bedeutet. Frei waren die ersten Bewohner des 1840 errichteten Gebäudes allerdings nicht, denn hier befand sich einst die Justizvollzugsanstalt Offenburg. Nach dem Scheitern der „Badischen Revolution“ 1948/1849 saßen hier vor allem politische Gefangene ein. 2017 wurde aus der Haftanstalt dann ein Luxushotel mit knapp 40 Zimmer und Suiten. An den Ursprung des Backsteinbaus erinnern heute noch der Restaurantname „Wasser & Brot“ sowie die eigenwilligen Zimmertüren. www.hotel-liberty.d

Alcatraz Hotel in Kaiserslautern

Luxus darf man im Hotel Alcatraz in der Innenstadt von Kaiserslautern nicht erwarten – dafür aber jede Menge Gitterstäbe. Das 2008 eröffnete Haus ist in einem ehemaligen Militärgefängnis untergebracht – und nach eigenen Angaben das erste Hotel dieser Art in Deutschland. Obwohl, so ganz stimmt das mit dem fehlenden Komfort ja nicht. Neben den 36 spartanischen Zellenzimmern (davon 11 Doppelzellen mit Stockbetten und Spind) gibt es auch noch 18 Komfortzimmer und zwei Suiten. www.alcatraz-hotel.co

Hotel Fronfeste in Amberg

mNur 350 Meter vom Amberger Rathausplatz entfernt liegt das Knasthotel Fronfeste – das sich in einem 300 Jahre alten Gefängnis befindet und in die historische Stadtmauer von Amberg integriert ist. Neben Einzel- und Doppelzellen, natürlich stilecht mit Gittern vor den Fenstern, gibt es auch Themenzimmer. Diese sind zum Beispiel im ehemaligen Wächterraum, im Arztzimmer und in der Kapelle untergebracht. Nichts für schwache Nerven ist laut Hotelwebseite das Hochsicherheitszimmer. Zum Glück muss niemand bei Wasser und Brot hungern. Jeden Morgen wird ein reichhaltiges Frühstücksbuffet angeboten. www.hotel-fronfeste.d

Amtsgefängnis in Fürstenau

eDas ehemalige Amtsgefängnis in Fürstenau, rund 45 Kilometer von Osnabrück entfernt, wurde um 1720 erbaut und diente bis 1972 noch als Jugendarrest. Seit 2019 ist es ein Hotel. Die Gäste, die in den ehemaligen Gefängniszellen übernachten möchten, buchen nicht einfach, sie stellen einen Antrag auf Haftvollzug. Wer dann seine Haft antritt, der bekommt direkt beim „Check-in“ auch seine Haftkleidung. Diese soll „mit Stolz“ getragen werden, heißt es auf der Webseite dieses ungewöhnlichen Hotels. Im Fürstenauer Gefängnis wird also nicht nur übernachtet, hier tauchen Gäste tatsächlich in die Welt eines Inhaftierten ein. www.amtsgefaengnis.de

Holland, England & Finnland

Het Arresthuis, Roermond (Niederlande): Erst Bischofspalast, dann Haftanstalt. Das Het Arresthuis kann auf eine ziemlich bewegte Geschichte zurückblicken. Von außen eher unscheinbar, kommt man im Inneren aus dem Staunen nicht mehr heraus. Die Zimmer des Vier-Sterne-Hotels sind stilvoll und modern eingerichtet, in der ehemaligen Turnhalle warten Sauna und Fitnessraum und im Restaurant werden erstklassige Speisen gereicht. www.hetarresthuis.nl/de

Malmaison Oxford, Oxford (England): Das Malmaison im wunderschönen Oxford ist ein echter Hingucker, denn die dicken Außenmauern erinnern Besucher direkt an den Tower of London. Noch bis 1996 befand sich hier ein Zuchthaus. 2005 wurde es dann für rund 20 Millionen Pfund renoviert. Fun Fact: Die Vatermörderin Mary Blandy, die hier 1752 gehängt wurde, soll hier spuken. www.malmaison.com

Katajanokka Prison Hotel, Helsinki (Finnland): Ursprünglich wurde das Gebäude 1888 als Bezirksgefängnis für Helsinki erbaut. Im Gegensatz zum berühmtesten Insassen Jan Jalutsi, der berüchtigtste Bankräuber des Landes, steht es den Gästen des Hotels jedoch frei zu kommen und zu gehen, wann immer sie möchten. Für ein bisschen Knast-Feeling kann man jedoch auch ein Dinner in der Isolationszelle buchen – eigener Wärter inklusive. www.marriott.de