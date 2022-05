Zu Beginn der Pfingstferien in Hamburg bilden sich am Flughafen Warteschlangen. Foto: Markus Scholz/dpa FOTO: Markus Scholz Hamburg Geduldsprobe für Reisende: Andrang am Flughafen erwartet Von dpa | 23.05.2022, 09:13 Uhr

Am ersten Tag der Ferien wird am Flughafen Hamburg erneut mit hohem Andrang gerechnet. Etwa 19.000 Reisende werden am Montag zum Abflug erwartet, wie eine Sprecherin des Flughafens mitteilte. Das seien weniger als am vergangenen Wochenende mit 20.000 bis 21.000 Passagieren pro Tag. Dennoch muss an den Sicherheitskontrollen mit Verzögerungen gerechnet werden.