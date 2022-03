Ferienanlage Regenbogencamp FOTO: Bernd Wüstneck Tourismus Für mehr Naturschutz: MV übernimmt Regenbogencamp-Fläche Von dpa | 18.03.2022, 19:27 Uhr | Update vor 48 Min.

Die Ferienanlage Regenbogencamp in Prerow (Landkreis Vorpommern-Rügen) gehört künftig zu großen Teilen dem Land Mecklenburg-Vorpommern. Für rund zwei Millionen Euro habe die landeseigene Stiftung für Umwelt und Naturschutz 32,1 Hektar des Geländes vom Bund als dem bisherigen Eigentümer übernommen, teilte das Umweltministerium am Freitag in Schwerin mit. Weitere 14,9 Hektar sollen nach dem Willen des Landes noch folgen.