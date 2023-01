Eine philosophische Frage spaltet Bologna. Dünn geschnitten oder dick gewürfelt? Wie wird die Mortadella gegessen und wie schmeckt sie am besten? Überhaupt ist Bologna eine Stadt, in der sich viel ums Essen und vor allem ums richtige Essen dreht. Kein Wunder, von hier stammt nicht nur die Mortadella, sondern natürlich auch die legendäre und gleichnamige Bolognesesoße und der Lambrusco. Wer nun aber meint, in der Wiege der „Spaghetti Bolognese“ angekommen zu sein, der kassiert dafür mit ziemlicher Sicherheit einen Rüffel, zumindest eine schmerzvoll hochgezogene Augenbraue. In Bologna heißt die Soße weder Bolognese, noch isst man sie mit Spaghetti. Hier ist sie ein Ragù, das vorzugsweise mit Tagliatelle serviert wird, weil sich nur so die ideale Verbindung zwischen Soße und Nudel ergibt.

Solche und ähnliche Detailfragen können überall in Bologna fachkundig diskutiert werden. Besonders leidenschaftlich in den Marktgassen hinter der Piazza Maggiore. Ein Spaziergang durch die Via degli Orefici und die fast parallel verlaufende Via Pescherie Vecchie lohnt sich für jeden, der gerne isst und einkauft. Es riecht nach frischem Fisch, Salami und Parmesan, das Licht ist klar und dennoch frühlingshaft sanft und die Luft ist noch kühl und etwas feucht. Eine riesige Mortadella wird von zwei weiß beschürzten Männern mit großer Gewissenhaftigkeit getragen, und vor dem Traditionsgeschäft „Tamburini“ werden mit ernster Miene Listen von Dolci e Biscotti, feinsten Süßigkeiten, abgezeichnet. Lebensmittel werden in Bologna nicht auf die leichte Schulter genommen.

Reichlich Auswahl: Delikassengeschäft in Bologna.

Mit dieser beruhigenden Erkenntnis geht‘s weiter direkt ins Wohnzimmer von Bologna. Kurz nach dem Torbogen, am Ende der Via Pescherie Vecchie, breitet sich die Piazza Maggiore einladend vor dem Besucher aus. In den beiden Cafés vor dem Palazzo del Podestà geht‘s noch ruhig zu. Tauben picken gemütlich nach Krumen zwischen den Pflastersteinen, scheinbar nur aus Höflichkeit flattern sie kurz auf, als ein Hund bellend auf sie zujagt.

Auf der anschließenden Piazza del Nettuno thront der gewaltige Neptunbrunnen scheinbar beschützend über der friedlichen Szenerie. Touristengruppen sammeln sich davor und lauschen den Geschichten, die sich um „Il Gigante“, wie der Brunnen von Einheimischen auch genannt wird, ranken. In der Studentenstadt Bologna handelt eine davon natürlich von Prüfungen und Aberglaube. Gegen den Uhrzeigersinn umrundet, kann angeblich nichts mehr schief gehen.

Auf der Piazza treffen die ersten Straßenmusiker ein und suchen sich die besten Plätze. Im Laufe des Tages finden sich manche von ihnen zusammen, um gemeinsam zu musizieren. Mit dem Spiel der Gitarre im Ohr geht‘s weiter zur Piazza Galvani. Dort bietet die Biblioteca dell‘Archiginnasio farbenfrohe Einblicke in ihren von Säulengängen umgebenen Innenhof. Neben den Wappen der ehemaligen Studenten und Professoren finden sich kunstvolle Inschriften und detailreiche Fresken. Sich hier beim Hochschauen in die Arkadengänge den Nacken zu verrenken ist durchaus möglich, so viel gibt es zu bestaunen. Den Beinamen „La Dotta“, die Gelehrte neben trägt Bologna offenbar zu Recht. Übrigens auch „La Rossa“, die Rote, wegen der roten Dächer (und der politischen Gesinnung) sowie „La Grassa“, die Fette, weil die Küche so reichhaltig ist und die Stadt als wohlhabend gilt.

Arkaden und kleine Geschäfte warten in der Via Farini.

Wendet man sich beim Rausgehen nach links, bekommt sogar der Schaufensterbummel eine künstlerische Beinote. Die Luxusmeile der Stadt, die Via Carlo Farini führt durch farbenfrohe und gut erhaltene freskengeschmückte Arkadengänge. Oben alte Kunst, in den Geschäften zeitgenössischer Luxus, da ist für alle Geschmäcker etwas dabei. Und wenn auch bella Italia einmal vom Frühlingsregen nicht verschont wird? Kein Problem, der shoppinglustige Flaneur bleibt trocken, denn die Arkaden- und Bogengänge spannen ein mehr als 30 Kilometer langes Netz durch Bologna.

Der Weg zum nächsten Ziel, der Kirche Santo Stefano, führt vorbei am hübschen kleinen Cavourgarten, dem Treffpunkt vieler Hundebesitzer und Angestellter aus den umliegenden Geschäften. Vor dem Kirchenkomplex, der aus mehreren Kirchengebäuden besteht und daher auch als Sette Chiese, sieben Kirchen, bekannt ist, verbreitert sich die Straße zu einem stimmungsvollen Platz. Zwischen all den Touristen und Passanten gehen zwei ältere Herren, akkurat gekleidet in Jackett und Krawatte, Arm in Arm und leise murmelnd auf und ab, Frauen diskutieren gestenreich über ihre Einkaufswägelchen, und Studenten sitzen auf Mauervorsprüngen über Mitschriften gebeugt. Bologna liebt und lebt seine Plätze, das kann man spüren. Und beobachten. Auf den kleinen, runden Steinen stehen zwar die Stühle der Straßencafés etwas wackelig, doch der herrliche Blick auf die Glyzinienkaskaden, die von der Kirchenmauer gegenüber fallen, sind dieses Risiko allemal wert.

Langsam senkt sich die Sonne und es wird Zeit für die beiden schiefen Wahrzeichen Bolognas, die Torre degli Asinelli und die Torre Garisenda, die beiden größten Geschlechtertürme. Von der Piazza Santo Stefano sind sie durch einen malerischen Spaziergang durch die schmale, gewundene Via Castiglione zu erreichen. An dieser Straße liegt auch die Exkirche Santa Lucia, die nun zur Aula Magna der Universität Bologna geworden ist. Dass die Stadt einen entspannten Umgang mit Kirchengebäuden pflegt, ist übrigens auch in der Via D‘Azeglio zu sehen. In der Nummer 30 wurde ebenfalls eine Exkirche zur neuen Heimat eines Modegeschäftes. Da soll noch mal einer sagen, Mode wäre profan.

Mehr Informationen: Trip-Tipps größer als Größer als Zeichen Anreise: Zum Beispiel mit Alitalia oder Lufthansa von vielen deutschen Flughäfen oder mit dem Zug. Für generelle Informationen: Touristeninformation, Bologna Welcome, Official Tourist Office im Palazzo Re Enzo, Piazza Maggiore 1/e, 40124 Bologna. Übernachten: Zum Beispiel: Hotel Internazionale, Via dell‘Indipendenza, 60, 40121 Bologna, Übernachtung im Doppelzimmer für zwei Personen ca. 100 Euro. Hotel I Portici (I Portici Hotel), Via dell‘Indipendenza, 69, 40121 Bologna BO, Übernachtung im Doppelzimmer für zwei Personen ca. 130 Euro Für Genießer und feine Souvenirs: Tamburini, Via Caprarie, 1, 40124 Bologna. Salumeria Simoni, Via Drapperie, 5/2a, 40100 Bologna. Restaurants: Restaurant Donatello, Via Augusto Righi, 8, 40126 Bologna. Antica Trattoria da Gigina, Via Henri Beyle Stendhal, 1, 40128 Bologna.

Auf dem Weg zurück zum Hotel kommen Shoppingfreunde noch einmal auf ihre Kosten. Die Via dell‘Indipendenza gilt als internationales Markenparadies. Inmitten all dieser Konsumtempel ruht die ehrwürdige Kathedrale San Pietro. Betritt der vielleicht etwas ermattete Bummler über die Stufen den barocken Innenraum, könnte der Gegensatz der Stille zur Hektik draußen kaum größer sein. Und fällt dann noch das Abendlicht auf die beiden Steinlöwen am Eingang, möchte man fast nicht mehr hinaus in den Trubel.

Einen stimmungsvollen (und kalorienreichen) Ausklang findet der Herbstbummel bei „Donatello“ in einer Seitenstraße der Via dell‘Indipendenza. Spätestens hier, unter den Fotos berühmter Gäste, gibt es die Antwort auf die Frage geschnitten oder am Stück: Die Mortadella mag tagsüber durchaus dünnst geschnitten in einer Focaccia gegessen werden, abends, zu Lambrusco und Parmigiano hat sie jedoch gewürfelt zu sein. Wenn alles Lehrreiche so gut schmeckt, ist Bologna der ideale Ort zum Lernen.