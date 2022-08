ARCHIV - Für Reisen nach Frankreich fallen die in der Corona-Pandemie verhängten Auflagen weg. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa FOTO: Philipp von Ditfurth up-down up-down Zurück zur Normalität Frankreich lockert Corona-Einreiseregeln Von dpa | 01.08.2022, 12:45 Uhr

Reisen innerhalb Europas waren in den letzten Jahren kompliziert. Einreisebestimmungen, welche Impfungen, Genesenenausweise und Test vorhersahen, fallen nun allerdings Stück für Stück wieder weg. So auch in unserem Nachbarland Frankreich.