Reisegäste gehen an einem Flughafen zum Abflugterminal. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Gollnow Düsseldorf Flughafen rechnet auch in Ferien mit langen Schlangen Von dpa | 03.06.2022, 16:59 Uhr

Immer wieder kommt es am Flughafen Düsseldorf zu langen Wartezeiten am Check-in und an den Kontrollen. Die Flughafengesellschaft befürchtet, dass dies auch in den Sommerferien nicht besser wird. Mehr Personal soll die Lage etwas entschärfen.