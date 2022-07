ARCHIV - Auch an den Flughäfen des beliebten Urlaubslandes Spanien ächzt man im Sommer unter den Touristenmassen. Foto: Carlos Luján/EUROPA PRESS/dpa FOTO: Carlos Luján up-down up-down Sommerreisewelle Flughafen-Chaos: Wo es in Europa besser läuft und wo nicht Von dpa | 11.07.2022, 11:58 Uhr

Die Probleme an vielen Flughäfen sind kein rein deutsches Phänomen, auch in den Niederlanden und Großbritannien etwa läuft es alles andere als rund. An anderen Airports läuft der Neustart nach der Pandemie besser.