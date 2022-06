ARCHIV - Norse Atlantic Airways bietet bald vom BER aus Flüge nach New York und Los Angeles an. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte Luftverkehr Flughafen BER erhält weitere Direktverbindungen in die USA Von dpa | 08.06.2022, 13:04 Uhr | Update vor 1 Std.

Vom BER aus gibt es bald mehr Direktflüge nach New York. Norse Atlantic Airways will in Zukunft eine tägliche Verbindung anbieten. Auch nach Los Angeles soll es mit der neuen Fluggesellschaft ohne Zwischenstopp gehen.