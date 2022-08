Gepäckkontrollen am Flughafen Tegel FOTO: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa up-down up-down Kein Anstehen mehr Flughafen BER bietet Zeitslots für Sicherheitskontrolle an Von dpa | 25.08.2022, 17:06 Uhr

Die langen Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen sorgen diesen Sommer bei vielen Urlaubern für Empörung. Der BER will Abhilfe schaffen. Fluggäste können hier nun einen Zeitslot online buchen. Pünktlich am Flughafen sein müssen sie aber trotzdem.