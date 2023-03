Flugzeug Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Luftverkehr Flughäfen versprechen stabileren Betrieb im Sommer Von dpa | 02.03.2023, 12:30 Uhr

Das Chaos an den Flughäfen in der vergangenen Reisesaison dürfte vielen Urlaubern noch in guter Erinnerung sein. Wird es diesen Sommer wieder so schlimm kommen? Wie die Betreiber das verhindern wollen.